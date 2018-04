Navijači rivala našli se uličici, a onda se dogodilo nešto neočekivano!

Jučer se u Italiji igrao veliki derbi, Juventus je dočekao Napoli, a gosti su slavili 1:0 golom Koulibalyja u 89. minuti i tako ostali u utrci za naslov prvaka.

Do kraja prvenstva ostalo je četiri kola, a Juve sad ima samo bod prednosti. A koliko je ova pobjeda nad rivalom značila njihovim navijačima dovoljno govori podatak da ih je usred noći u Napulju dočekalo 25 tisuća ljudi.

Ipak, jedna scena iz Torina, koja se dogodila prije susreta, zasjenila je sve. Naime, u jednoj uskoj ulici u Torinu našli su se navijači Juventusa i Napolija, hodali su jedni prema drugima.

