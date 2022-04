Navijači 'objesili' Vladimira Putina, a stadion počeo pljeskati kada je vidio što piše

Lech i Legia jučer su remizirali (1:1) u derbiju 28. kola poljske Ekstraklase, a utakmicu je obilježio i transparent upućen Vladimiru Putinu.

Navijači Legije poznati su po tome što vole komentirati društvene događaje, a ovaj put su se osvrnuli na rusku agresiju na Ukrajinu.

"Ruska kurwa" and a huge banner with #Putin in a noose



In such an atmosphere today match between #Poznań "Lech" and #Warsaw "Legia" was held. pic.twitter.com/X0QVVJU71x