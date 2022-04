Sjajni hrvatski napadač ove je sezone zabio 11 golova, a sada ga želi Benfica

Portugalski nogometni velikan Benfica zainteresiran je za hrvatskog napadača Petra Musu (24), koji je zabio 11 golova u 28 utakmica za Boavistu, izvijestile su u subotu portugalske sportske novine O Jogo i A Bola.

Musu je praška Slavia posudila Boavisti do kraja ove sezone.

"Nadležne osobe u Benfici imaju nekoliko istaknutih imena, a Musa ima karakteristike koje se sviđaju klubu", piše O Jogo.

Taj dnevnik navodi kako Boavista, jedanaestoplasirana momčad prvenstva, ima pravo otkupa njegovog ugovora za oko tri milijuna eura. Sa zabijenih 10 golova u prvenstvu i jednim u kupu, navodno se aktivirala klauzula o obveznom otkupu.

Petar Musa🇭🇷 - All Goals in Liga BWIN So Far pic.twitter.com/cc3ygTNzgW