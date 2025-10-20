Naši Portali
Oduševljeni Hrvatom

Navijači Milana u transu: Čekali smo ovo čudo 743 dana, a onda je stigao Modrić
Autor
Karlo Ledinski
20.10.2025.
u 13:48

Luka Modrić bio je najbolji igrač utakmice Milan - Fiorentina u čak pet kategorija. Imao je najviše ključnih dodavanja (4), točnih dugih lopti (5/7), točnih centaršuteva (2/3), osvojenih duela (6/10) i oduzetih lopti

Luka Modrić oduševio je talijansku javnost i u sedmom kolu Serie A. Milan je na svom terenu pobijedio Fiorentinu 2:1 te se tako probio na prvo mjesto prvenstvene ljestvice. Modrić je očarao Talijane, a brojke s utakmice pokazuju i zašto.  Bio je najbolji igrač utakmice u čak pet kategorija. Imao je najviše ključnih dodavanja (4), točnih dugih lopti (5/7), točnih centaršuteva (2/3), osvojenih duela (6/10) i oduzetih lopti.

Modrić je tako i učinkom protiv Fiorentine dokazao da sjajno igra u oba smjera jer spomenute brojke pokazuju da je odlično igrao i u kreaciji i destrukciji. Zbog svega navedenog od Sofascorea je dobio ocjenu 7.4. Višu od Modrića na utakmici je zaslužio samo dvostruki strijelac Rafael Leao.

A zahvaljujući pobjedi protiv Fiorentine Hajduk je prvi put nakon više od dvije godine samostalno zasjeo na prvo mjesto ligaške tablice. Točnije, Milan je samostalno na vodećem mjestu Serie A poslije čak 743 dana čekanja, odnosno prvi put nakon osmog kola sezone 2023./24. Navijači Milana zato su u transu.
- Čekali smo ovo prvo mjesto toliko dugo, a onda je stigao Modrić. Čudo! Idemo po titulu. Hvala treneru, hvala momčadi, ali posebno Modriću koji je najveći motivator i motor ove momčadi - oduševljeno pišu navijači Milana.
Ključne riječi
Luka Modrić

MK
mksdk
13:53 20.10.2025.

"A zahvaljujući pobjedi protiv Fiorentine Hajduk je prvi put nakon više od dvije godine samostalno zasjeo na prvo mjesto ligaške tablice" - Čestitke bilima.

