Navijači Liverpoola su posebni, Redse se voli u cijelom svijetu

Subotnje finale Lige prvaka nije samo prouzročilo goruću atmosferu navijača Liverpoola u Madridu, gdje su redsi došli do šeste europske krune ili pak u njihovu matičnom gradu. Za nove europske prvake se, i ovo nije nikakva floskula, srčano navijalo u cijelom svijetu, pa tako i u samom srcu Zagreba.

U Tkalčićevoj ulici okupilo se više od 500 ljudi koji su proizveli bolju atmosferu nego što, kako ističu mnogi u komentarima na društvenim mrežama, ne možemo vidjeti na gotovo bilo kojoj utakmici domaće lige.

Nije sve samo u pjesmi

Gledano sa stajališta neutralnog promatrača, nerijetko svima nama na um padne pitanje o tom navijačkom doživljaju Liverpoola. Zbog nekog, na prvi dojam nepoznatog razloga, redsi i njihovi navijači imaju posebnu poveznicu, ali ne leži sve samo u kultnoj pjesmi You’ll Never Walk Alone.

Nakon razgovora s predsjednikom Hrvatskog kluba navijača Liverpoola Zoranom Đekićem, koji se presretan javio nakon proslavljene večeri u centru Zagreba u povodu povijesne pobjede, otkrili smo da ništa od tog navijačkog doživljaja nije bez razloga.

– Dok su na čelu bili George Gillett i Tom Hicks koji su Liverpool bacili u velike dugove te kreditom načinili da je klub praktički sam sebi dužan, jako se slabo radilo s nama navijačima. Mi nismo tada imali ni podršku osnovati klub navijača u Hrvatskoj, sve je nekako bilo mrtvo jer je organizacija bila loša.

Otkako su došli novi vlasnici, u klubu postoji jasna vizija po pitanju odnosa s navijačima. Komunikacija svakog kluba navijača s Liverpoolom je dvosmjerna, što je užasno bitno. Sve ih zanima, traže da im šaljemo fotografije i videe, šalju nam upitnike jer žele čuti povratne informacije, prijedloge kako bi svima bilo bolje. U klubu su zaposleni ljudi čiji je zadatak isključivo brinuti se o globalnoj mreži navijača i osigurati da su u svakom kutku svijeta navijači zadovoljni. Zbog toga imate osjećaj da ste dio cijele priče, to je fantastično – pojasnio je 33-godišnji Đekić.

Iako nije još službeno potvrđeno, postoji mogućnost da će za desetak dana, pazite, na inicijativu kluba, glavni direktor Liverpoola Peter Moore doći u Zagreb i posjetiti Hrvatski klub navijača Liverpoola kako bi održao prezentacije i općenito vidio kako djeluju navijači redsa u Hrvatskoj. To je i više nego dovoljan pokazatelj o spominjanom radu kluba na očuvanju kvalitetnog odnosa s navijačima.

– Sve je u klubu podređeno osobnosti i karakteru. Od uprave, trenera, igrača pa sve do nas navijača. Taj osjećaj kad jednostavno voliš neki klub, a ne možeš obrazložiti zašto ga voliš postao je glavni prioritet svima u klubu. Zato se tako dobro radi i zato je, recimo, Klopp prvo birao igrače prema karakteru, pa tek onda po nogometnim vještinama.

Iz Islanda do Madrida

Među Hrvatima ima nebrojeno mnogo fanatičnih navijača Liverpoola, u posve pozitivnom smislu, te su se mnogi žrtvovali kako bi uspjeli doživjeti velike i nezaboravne trenutke, poput primjerice Varaždinca Nikole Vinceka koji inače živi na Islandu. Prvo je letio od Akureyrija do Reykjavika, zatim iz islandske metropole do Lutona, pa na let do Bratislave, da bi se tek onda zaputio prema Madridu. Također, Đekić se prisjetio jedne od najzanimljivijih recentnih anegdota koje je čuo.

– Četiri dečka iz našeg kluba navijača otišla su u Liverpool tjedan dana prije utakmice posljednjeg kola lige protiv Wolverhamptona kako bi malo doživjeli grad, a u međuvremenu je na Anfieldu bio uzvrat polufinala protiv Barcelone. Dečki su nekako uspjeli doći do karata i za njih izdvojili po tristo funti. To je velik novac za naše prilike, ali kad su svjedočili preokretu, sav je novac postao manje važan.

Situacija s ulaznicama je, dakle, dosta zgusnuta budući da sve ulaznice koje nisu sezonske i unaprijed rezervirane planu u času, no ljudi iz Hrvatskog kluba navijača Liverpoola uspjeli su proživjeti mnoge nezaboravne trenutke.

– Od Liverpoola svake sezone dobijemo po 14 karata za šest domaćih utakmica, što je dosta s obzirom na potražnju u cijelom svijetu. Imali smo ludu sreću posljednjih godina jer smo dobivali karte za derbije protiv Manchester Uniteda, Arsenala, a bili smo i na oproštaju Stevena Gerrarda, i to još na kultnoj tribini Kopu. A od te atmosfere na Kopu prolaze te trnci.

Možete obožavati ili mrziti Liverpool, sve se na kraju krajeva svodi na osobni izbor, no način na koji klub pristupa navijačima te gradi i održava odnos s njima zaista je jedinstven i zaslužuje poštovanje kakvo god mišljenje ili osjećaj imali o momčadi na terenu. Kapa dolje europskim prvacima.