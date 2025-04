Dinama u prvih 20 minuta opet nije bilo nigdje! A valjda će sad konačno u klubu naći pravo rješenje

Puno je upitnika bilo oko toga kako će Dinamo izgledati nakon smjene Fabija Cannavara, a odgovori za plave su pozitivni, Dinamo je u Maksimiru s 2:0 slavio nad Osijekom, plavi su najavili da će se bacati na glavu u posljednjih osam utakmica, eto sad im je ostalo još sedam u kojima trebaju pokazati da se nisu 'pogubili' i da još imaju pravo na nadu da mogu do naslova prvaka. Počela je era Dinama nakon Fabija Cannavara, ponovno je na klupu nakon turbulentnih (po tko zna koji put zadnjih godina) vremena sjeo Sandro Perković kao privremeno rješenje dok plavi ne nađu sportskog direktora koji će onda u suradnji s vodstvom kluba valjda pronaći i odgovarajuće rješenje za klupu plavih i krenuo je s važnom pobjedom. Perković je najavio da za nekakve promjene i nema vremena, ali je određene poteze ipak povukao, zaigrao s trojicom u zadnjoj liniji (Ristovski, Galešić i Franjić), a Pierre-Gabriel je bio krilo. Zbog ozljede nema Theophilea, a stoperi Torrente i Mmaee bili su na klupi. Na klupi je bio i Petković, a u vrhu napada ponovno je bio Kanga. Mijenjao je i Osijek, pa su tako Soldo i Jugović krenuli s klupe.

Ako je Dinamo u problemima kad je o rezultatima riječ, onda je to i Osijek koji je u Maksimir stigao s osmog mjesta i obje su momčadi silno trebale bodove. Otegotna okolnost za Dinamo je što Osijek ove sezone u međusobnim susretima bio bolji od Dinama, u zadnje tri utakmice Osijek je slavio, u kupu s 1:0, te u prvenstvu u Osijeku s 2:1 i u Maksimiru s 4:2. I danas je Osijek odlično krenuo, bio je bolji i imao prilike. Zaprijetio je već u četvrtoj minuti gosti su presjekli Mišićevu loptu, na kraju je Lima došao pred Nevistića, no vratar plavih odbio je u korner. I iz njega ponovno je Osijek bio blizu vodstvu, glavom je iz blizine pucao Babec, no Nevistić je ponovno spasio plave.

Dinama u prvih 20 minuta nije bilo nigdje, izgledao je očajno, gubio lopte, loše stajao, a onda se ukazao Petar Sučić, izdržao je duel, krenuo prema naprijed, pronašao si prostor i sjajno pogodio s 15 metara u suprotni kut za vodstvo plavih u 22. minuti. Gotovo slično je napravio Pjaca u 34. minuti, lijepo je krenuo prema unutra i onda gađao suprotni kut, vratar Malenica je dirao loptu i skrenuo ju u vratnicu.

Do odmora u plavi tražili crveni karton za Mersinaja jer je kao zadnji igrač prekršajem zaustavio Kangu, no sudac Kolarić pokazao mu je žuti karton. Lijepo je potom Kanga petom proigrao Pierre-Gabriela no Osječani su to nekako uspjeli blokirati. Dobro je u nastavak ušao Dinamo i u 48. minuti Pjaca s desne strane opalio i pogodio vratnicu, da bi potom pokušao i Stojković, ali nedovoljno precizno. U 69. minuti briljirao je vratar Melnica, skinuo je nevjerojatno prvo udarac Franjića, a onda i Ristovskog iz blizine. Potpuno zasluženo, jer od kada su plavi poveli u 22. minuti do kraja su bili daleko bolji, imali su više od 20 udaraca prema vratima Osijeka.

- Nakon svega što se događalo proteklih dana bila je ovo izuzetno teška utakmica za igrati. Nismo bili u bajnoj situaciji ni mi ni Osijek. Imali smo neforsirane pogreške iz kojih su imali tranzicije i spasio nas je Nevistić. Zabili smo gol i pogodili vratnicu, a zabili smo na vrijeme u drugom dijelu i zasluženo slavili. Nije bilo lagano prošlih dana, ali igrači su odradili sve što sam htio - rekao je Sandro Perković i nasmijao se kad mu je rečeno da je igra s tri igrača u zadnjoj liniji njegov 'potpis':

- Haha, imao sam ja svoj potpis i u Koprivnici - odgovorio je aludirajući na utakmicu koju je izgubio kao privremeni trener plavih nakon smjene Jakirovića.

- Odlučio sam se za promjene, nismo dobro reagirali u 4-3-3 formaciji i znao sam da nešto moramo promijeniti. Igrao sam i na kartu da malo iznenadimo Osijek što i jesmo. Izdominirali smo u utakmici i jako sam zadovoljan - rekao je Perković, dok je strijelac vodećeg pogotka na temu najave Ademija i Petkovića da idu dobiti sve utakmice do kraja dodao:

- Znamo što moramo napraviti do kraja ako se želimo nadati naslovu prvaka. Dat ćemo sve od sebe i pokušati dobiti sve do kraja. Ipak, ne treba gledati tako daleko, već u Šibeniku će biti teško - kazao je Petar Sučić.

Novi trener Osijeka Simon Rožan još ne zna za pobjedu na klupi bijelo-plavih.

- Imali smo dvije-tri situacije i trebali smo ih iskoristiti da nam daju malo energije. Nakon prvog primljenog gola nismo se snašli, a kad je pao drugi utakmica je ušla u mirnije vode i posjed Dinama, nismo imali odgovor na to - komentirao je Rožman.