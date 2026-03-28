Našeg slavnog sportaša pitali hoće li navijati za BiH ili za Italiju. Odgovor bi vas mogao iznenaditi

Ulog je ogroman, najveći mogući u svijetu nogometa - plasman na Svjetsko prvenstvo. U utorak, 31. ožujka, u 20:45 sati, na zeničkom Bilinom polju sudarit će se Bosna i Hercegovina i Italija u finalu doigravanja koje donosi sve ili ništa. Put do ovog odlučujućeg dvoboja bio je dramatičan; BiH je u polufinalu nakon trilera i izvođenja jedanaesteraca izbacila Wales, dok je Italija s rutinskih 2:0 bila bolja od Sjeverne Irske. Cijela nogometna javnost s nestrpljenjem iščekuje ishod, no za jednu sportsku legendu ova utakmica predstavlja pravu emotivnu buru. Riječ je o Ivanu Ljubičiću, čovjeku čija je životna priča neraskidivo vezana za obje zemlje.

U intervjuu za talijanski Sky Sport, proslavljeni tenisač i bivši trener Rogera Federera priznao je da mu je srce "rastrgano". Rođen u Banjoj Luci, Ljubičić je s obitelji morao napustiti rodni grad tijekom rata te je s 14 godina kao izbjeglica stigao u Torino. Upravo mu je Italija pružila utočište i uvjete da se razvije u jednog od najboljih tenisača svijeta. "Moje srce je podijeljeno između Italije i Bosne i Hercegovine, to su moje dvije države", iskreno je kazao Ljubičić, savršeno saževši kompleksnost svojih osjećaja pred utakmicu koja će jednoj od njegovih domovina donijeti neopisivu sreću, a drugoj veliko razočaranje.

Kada ga je novinar upitao za koga će onda navijati u Zenici, Ljubičić je ponudio odgovor koji je mnoge iznenadio i oduševio svojom iskrenošću i originalnošću. Umjesto da se prikloni jednoj strani, otkrio je svoju jedinstvenu strategiju za nošenje s emocijama. "Vjerujte, to će biti teško. Jedan tim će slaviti, jedan će patiti. Ako Italija prva postigne gol, onda ću navijati za BiH, a ako BiH prva zabije, onda ću navijati za Italiju. Kod mene je to uvijek tako", pojasnio je, dodavši kako bi najsretniji bio da obje reprezentacije mogu na prvenstvo, što je, nažalost, nemoguće.

Ljubičić je ponudio i zanimljivu analizu protivnika. Za Bosnu i Hercegovinu je rekao kako nema veliku nogometnu povijest, ali da je ovo prilika koja se teško ponavlja, ističući snagu patriotizma i vjere koja nosi momčad. S druge strane, za Italiju je naglasio da jednostavno "mora" biti na Svjetskom prvenstvu, pogotovo jer je propustila prethodna dva natjecanja, što stvara ogroman pritisak na Azure. Njegove riječi najbolje opisuju psihološki teret s kojim se obje ekipe suočavaju uoči povijesne utakmice na Bilinom polju.

Iako je u svojoj bogatoj karijeri nastupao za Hrvatsku, s kojom je osvojio Davis Cup i olimpijsku broncu, Ivan Ljubičić nikada nije krio duboku povezanost s rodnom Banjom Lukom, ali i zahvalnost Italiji koja ga je oblikovala kao sportaša i čovjeka. Njegova priča simbolizira složenost ljudskih sudbina na ovim prostorima, a njegova izjava uoči utakmice postala je savršen podsjetnik da sport ponekad nadilazi puko navijanje i postaje ogledalo života.