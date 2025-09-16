Naši Portali
JUNAK IZ KATARA

Prepoznajete li dječaka s fotografije? Donio nam je toliko radosti i napravio čudesne stvari

Facebook screenshot
VL
Autor
Vecernji.hr
16.09.2025.
u 22:41

Fotografija je nastala dok je bio u Kustošiji...

Prepoznajete li ovoga dječaka s fotografije? Ako ga niste uspjeli prepoznati - riječ je o Mislavu Oršiću, bivšem nogometašu Dinama, današnjem članu ciparskog Pafosa. Fotografija je nastala kada je Oršić igrao u mlađim kategorijama Kustošije.

Oršić je u Dinamo stigao 2018. godine i to što je nekoliko godina igrao na Dalekom istoku. A prelazak u Dinamo pokazao se kao pun pogodak. Oršić je postao jedan od ključnih igrača Dinama, a zauvijek će se pamtiti njegova tri gola Atalanti u Ligi prvaka i hat-trick Tottenhamu u senzacionalnom izbacivanju tadašnje Mourinhove momčadi u Europskoj ligi.

Prije nekoliko bio blizu odlaska u engleski Burnley, no transfer je stopiran, a Oršić je ostao uveseljavati Boyse. Navijači Dinama stoga su na utakmici s Osijekom posvetili transparent. Najstrastvenji Dinamovi navijači, oni sa sjeverne tribine Bad Blue Boysi, imali su jedinstevnu poruku u čast 200. utakmice u plavom dresu miljenika navijača Mislava Oršića. Na transparent su napisali njegov poznati citat iz jednog intervjua: Nema većeg kluba od Dinama.

Nakon toga otišao je u Southampton gdje se nije snašao, a zauvijek će se pamtiti njegov pogodak za vatrene protiv Maroka kojim smo osvojili brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine. 

Evo što je Modrić napravio nakon gola, ovo nismo vidjeli u prijenosu
