Naša ugledna profesorica otkrila tajnu uspjeha Zrinke Ljutić: 'Stisnulo me srce...'

Ganutljive su bile pobjedničke suze radosnice Zrinke Ljutić isplakane na pobjedničkom postolju u američkom skijaškom resortu Sun Valley. Nakon što je preuzela simbol ostvarenja svog prvog velikog sportskog sna (osvajanje slalomskog Globusa), orosili su joj se obrazi. A kada je počela hrvatska himna, suze su neumoljivo krenule niz taj zdravi mladenački obraz. Fotografskim objektivom i televizijskom kamerom uhvaćenu suzu na najljepši je način prokomentirala ugledna profesorica obiteljskog prava Aleksandra Korać Graovac: "Suza je to koja zna što je prethodilo pobjedničkom postolju. Hvala, Zrinka." Profesoricu Korać Graovac i osobno poznajemo pa nam je prokomentirala svoju instinktivnu misao.

– Bilo je to spontano. Gledala sam tu utrku i te trenutke i stisnulo me srce. Čestitam joj iz perspektive nekoga tko zna, jer i sama imam sportaša, koliko truda djeca moraju uložiti da bi uspjeli u sportu. Zrinka je doista čudo od djevojke, a ta njihova obiteljska priča djeluje mi tako čisto.

I jest čista jer skijanje je u obitelj Ljutić postalo način života. Roditelji Ljutić, Amir i Martina, svoju djecu nisu prisiljavali na sport i teške treninge već su im zarana usadili ljubav prema životu u prirodi i bavljenju aktivnostima na otvorenom. I nije skijanje jedini sport kojim su se bavili njihovi klinci Tvrtko, Zrinka, Dora i Hrvoje, bili su tu i drugi sportovi, ali i druge aktivnosti poput glazbene škole i sviranja instrumenata. A kada je postalo jasno da im skijanje dobro ide, a posebno je to dobro išlo Zrinki, sportskom lučonoši obitelji, ovaj je bijeli sport postao njihov obiteljski izbor.

Sada nam ne preostaje ništa drugo nego nadati se da kolumnisti opće prakse, intelektualnog profila, neće nasrnuti na obitelj Ljutić kao što su to svojedobno neki činili s obitelji Kostelić. A neki su tu priču – najveću hrvatsku sportsku priču ikad ispričanu – proglašavali kuginom kućom. Drugi su zazivali da se Janica i Ivica oduzmu roditeljima i predaju socijalnim ustanovama. Dakako, pisali su to oni koji pojma o procesima u sportu nemaju niti znaju kako se postaje šampion. Niti vjeruju da sport – i spartanski treninzi koji uz to idu – mogu biti način života. Jer nisu se maknuli od televizijskog kauča i tipkovnice pa im svako trenažno spartanstvo izgleda kao obiteljsko nasilje.

I zato nam je posebno zadovoljstvo bilo, što inače ne činimo, čitati komentare dobronamjernih čitatelja ispod tekstova koji su pratili ovaj veliki uspjeh. A posebno je bila simpatična reakcija jednog Večernjakova čitatelja na slavodobitničku Zrinkinu izjavu o tome kako će se možda sada prvi puta napiti u životu.

– Napij se, curo, zaslužila si!!!

Drugi je pak poručio:

– Uživaj večeras, sutra je radni dan. Bit će još naslova za tebe.

Kako mi ipak živimo u državi u kojoj plaće ne prate inflaciju, osobito u privatnim kompanijama, razumljivo je i zanimanje puka za to koliko je Zrinka zaradila pri čemu se nikako ne slažemo da se njezinih 245 tisuća eura za ovu sezonu tretira kao bogatstvo. Štoviše, držimo da je za takav uspjeh to i premala svota, pogotovo ako se zna što sve stoji iza ovog dometa. Uostalom, kada su Ljutići krenuli u ovu skijašku priču, jednim dijelom su ih financirali prijatelji i poznanici, vjerujući u viziju tate Amira kojega su neki u njegovu okružju, i sam će priznati, čudno gledali. A sad kada je Ljutićima konačno prispio neki novac, nakon svih tih godina plesanja po financijskom rubu, neke to odjednom žulja.

Nažalost, osim onih čestitarskih, uvijek se može naći i komentara koji ovaj uspjeh umanjuju na račun toga što je Petra Vlhova bila odsutna cijelu cijelu sezonu i što je Mikaela Shiffrin propustila četiri utrke. Pa zar se život ne sastoji od (ne)iskorištenih prilika, a Zrinka je svoju na najbolji mogući način iskoristila? Nemojmo sada tražiti dlaku u jajetu jednom sjajnom dometu samo zato što pobjeda nije savršena. Uostalom, tko kaže da u godinama koje dolaze Zrinka neće pobjeđivati spomenute velikanke, a i sve druge konkurentice jer njezina karijera na uzlaznoj je putanji, iz godine u godinu ona je bila sve bolja. Gledajući samo ukupni poredak 2022. je bila 81., godinu poslije 41., prošlu sezonu završila je kao 13., a ovu kao četvrta. A sličan je "trending" imala i u slalomu (30. pa 12. pa osma pa prva).

Mi se samo nadamo da neće tako brzo početi voziti i brze discipline, primarno super-G, u želji da se upusti i u utrku za ukupnu pobjedu u Svjetskom kupu i osvajanje velikog Kristalnog globusa. Naša je navijačka želja da se etablira u slalomu, da se što više nametne u veleslalomu i tek onda može razmišljati o koraku više i hodu stazama Janice Kostelić čiji dometi su, ipak, nedostižni. Osim toga, valja imati na umu da su, što je brzina veća, veći i rizik i opasnost od ozljeda.