Naša najveća uzdanica otvara nastup u Parizu. Sprema joj se izazovan put na turniru

TEŠKA VREMENA U AMSTERDAMU

Sosu je Ajax prebacio u mladu momčad?! Jasno je što žele poručiti vatrenom

Sosin ugovor vrijedi do 2028. godine, no sve je izvjesnije da ga neće odraditi do kraja. Njemački Ligainsaider piše kako je za njega zainteresirana Borussija Dortmund, a uključili su se i prošlosezonski pobjednici Europa lige, Atalanta