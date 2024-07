Mektić i Pavić: Evo prijelomne vijesti, olimpijski pobjednici su ispali

Pred novinare su došli tužni, ne skrivajući da su razočarani ishodom svog prvog (i posljednjeg) nastupa na ovim Olimpijskim igrama. Nije vijest kada olimpijski pobjednici prođu prvo kolo ali je vijest kada branitelji naslova ispadnu već u prvom meču.

- Veliko iznenađenje. Glavni favoriti su ispali - bilo je prvo što je kazao Nikola Mektić kojem je odmah uskočio partner mu Mate Pavić dodavši:

Nažalost i jest. Moža i vijest dana na Olimpijskim igrama, sigurno na teniskim terenima, jer je njemački par Koepfer/Struff izbacio vrlo renomirani hrvatski tandem. Bilo je 3:6, 7:5 (7:5) i 5:10 u tie-break na deset bodova.

- Znali smo da imamo teške suparnike, naročito na zemlji, odlične singlaše. Dečki su krenuli s reternima. Vratili smo meč u egal, čak bili bolji u drugom setu. Počeli smo treći set sa mini breakom, da smo se uspjeli odvojiti možda bi meč otišao u našem smjeru. Oni su odigrali bolje i zasluženo pobijedili. Njihovi reterni su bili toliko niski da nismo imali dobar kut za voleje.

S obzirom da im je ovo bio prvi službeni meč nakon godinu dana dojma smo da im je trebao koji meč da se razigraju. Kakav je bio osjećaj biti ponovo zajedno?

- Osjećaj isti kao i prije kada smo igrali. Nije se ništa promijenilo.

Je li nedostajalo uigranosti?

- Ne, dovoljno se dobro poznajemo. Reklo bi se u dušu, nakon dvije i pol godine zajedničkog igranja i osvojenih turnira. Znamo jedan od drugome sve potrebno, tako da nema nekog posebnog osječaja niti potrebe za uigranošću. Jako se dobro znamo i na terenu osjećamo jedan drugoga - kazao je Pavić i dodao na temu očekivanog rasta kroz turnir:

- Uvijek rastete kroz turnir, kada dobijete teške mečeve. Čak i kada igrate sa svojim stalnim partnerom. To je tako. Rastete iz meča u meč, što ih više igrate to se i bolje osjećate. To nije otkrivanje tople vode već normalna pojava. Da smo dobili meč imali bi suparnike po mjeri, Portugalce, tako da je šteta. To bi nam pomoglo da dobijemo koji meč i uđemo u ritam.

Nije se Mate htio pozvati na (ne)sreću u ždrijebu?

- A ne mogu reći da je sreće falilo jer smo mogli igrati u prvom kolu i protiv Nadala i Alcaraza. Doduše, igrali smo protiv kvalitetnih igrača koji znaju igrati parove jako dobro. Struff je osvojio jako puno turnira u parovima a Koepfer je ove godine igrao polufinale Australije. Prošao je ovdje dva kola u singlu. A tie-break je otišao na njihovu stranu, zahvaljujući njihovim kvalitetnim reternima. Nije to sreća, odigrali su kvalitetnije u tim trenucima. Nismo iskoristili momentum kojeg smo dobili s dobivenim drugim setom i mini breakom u trećem.

S obzirom da su došli u Pariz kao branitelji naslova jesu li stigli i s osjećajem da su favoriti ili....?

- Ma ne. Nije to da smo prošli tjedan osvojili zlato. To se dogodilo prije tri godine. Čak kad nešto osvojiš prije dva tjedna, već su totalno drugačiji uvjeti. Sve se mijenja. Na temelju toga što smo osvojili zlato u Tokiju eventualno smo mogli imati neku mentalnu prednost jer to imamo iza sebe. Nismo imali taj pritisak kakav su možda imali drugi, no sve to na određeni dan kada izađeš teren i suparnici pruže izvrsnu partiju, to ništa ne znači.

