Naš proslavljeni trener bez najave došao na utakmicu djevojčica. Oduševio je sve prisutne

Na igralištu u Prugovu, malom mjestu u Dalmatinskoj zagori, odigravala se uobičajena utakmica županijske lige za djevojčice. No, jedan trenutak pretvorio ju je u događaj o kojem se priča. Naime, uz aut-liniju se, na iznenađenje svih prisutnih, pojavio proslavljeni hrvatski trener Ivan Jurić. Pratio je susret između domaćeg Prugova i gošći iz Croatije Stankovci, a njegova pojava izazvala je oduševljenje među mladim nogometašicama, njihovim roditeljima i trenerima. Iz gostujućeg kluba su na društvenim mrežama podijelili emotivnu objavu, zahvalivši Juriću na dolasku koji će djevojčice pamtiti cijeli život.

- Postoje ljudi koje poznaješ po imenu… i postoje oni koje prepoznaš po veličini. Jučer u Prugovu, na utakmici naših cura, dogodio se baš takav trenutak. Među gledateljima – tiho, bez pompe – stajao je Ivan Jurić. Došao je pogledati naše blizanke Marinov, jer su mu njihovi roditelji kućni prijatelji. Bez najave, bez ikakve potrebe da se ističe. Nas četvorica trenera gledamo ga, nešto nam poznato… ali nikako povezati. I onda – umjesto da ostane po strani – on dolazi prvi, pruža ruku svakome od nas, predstavlja se i iskreno pohvaljuje igru naših cura. Bez trunke oholosti - stoji u objavi kluba uz dodatak:

- U šali smo ga zamolili da preuzme jedno poluvrijeme. Samo se nasmijao i rekao: “Znam ja koliko je to težak posao". Rečenica koja govori više od bilo kakvog životopisa. A taj životopis nije mali – Hajduk, Serie A, klubovi poput Verone i Atalante… razina o kojoj mnogi mogu samo sanjati. I onda ga vidiš tu, među nama, skromnog, prizemnog, iskrenog. Kao da je dio naše ekipe, kao da smo ga jučer pokupili iz minibusa. To je veličina. Ne ono što si postigao – nego kakav si ostao. Gospodin i čovjek. Hvala obitelji Marinov na ovom susretu koji se ne zaboravlja - napisali su iz NK Croatia Stankovci.

Ovaj Jurićev potez nije nimalo slučajan, jer ga za Nogometni klub Prugovo vežu duboke obiteljske i emotivne spone. Njegov pokojni otac, Jure Jurić, bio je prvi predsjednik kluba prilikom njegova osnutka davne 1980. godine. Splitski stručnjak i inače redovito pomaže klubu iz Prugova. Još u lipnju 2021. godine, dok je bio trener Torina, posjetio je klub kako bi se sastao s upravom i razgovarao o planovima za budućnost i razvoju stručnog rada. Tom je prilikom, kao podršku mladim igračima, dogovorio suradnju i donirao sredstva za kupnju sportske opreme. Njegova kontinuirana podrška ključna je za rad kluba koji se, između ostalog, može pohvaliti i uspješnom ženskom ekipom pionirki. Upravo je jedna od vratarki, Ana Jurić, proglašena najboljom na međunarodnom turniru, što svjedoči o kvalitetnom radu s mladima.

Ivan Jurić je trenersku reputaciju izgradio u Italiji, gdje je s velikim uspjehom vodio Crotone, kojeg je prvi put u povijesti uveo u Serie A, a zatim i Hellas Veronu te Torino. Poznat je kao učenik Gian Piera Gasperinija, čiju filozofiju nogometa, koja se temelji na visokom presingu, disciplini i agresivnosti, uspješno primjenjuje u svojim momčadima. Njegov dolazak na utakmicu u Prugovu pokazuje da, unatoč velikim uspjesima na europskoj sceni, nije zaboravio odakle je potekao te da mu je razvoj nogometa u najmanjim sredinama i dalje jednako važan.