Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Uhićen je Vedran Pavlek!
Tko je Vedran Pavlek? Bog hrvatskog skijanja bježao je tjednima od hrvatskog pravosuđa
FOTO Kako je vladao Pavlek? Škampi, jastozi i skupoća. Sad je svemu došao kraj...
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POSTOJE DVIJE OPCIJE

Dinamo kreće po Luku Modrića? Talijani lansirali priču o mogućem povratku

VL
Autor
vecernji.hr
01.05.2026.
u 08:28

Renomirani talijanski sportski dnevnik Gazzetta dello Sport donosi priču o mogućem povratku Luke Modrića u Dinamo. Iako je Zvonimir Boban ključni adut zagrebačkog kluba, čini se da je kapetanova budućnost vezana za druga dva scenarija

Ideja o povratku Luke Modrića u Dinamo ponovno je zaokupila medijski prostor, ovoga puta potaknuta napisima ugledne talijanske Gazzette dello Sport. Kapetan hrvatske reprezentacije, koji je s 40 godina života odradio sjajnu sezonu u dresu AC Milana, nalazi se na prekretnici. Njegov jednogodišnji ugovor s talijanskim velikanom istječe, a opcija produljenja na još jednu sezonu ovisit će isključivo o njegovoj odluci, koju se s nestrpljenjem iščekuje.

Tu u priču ulazi Dinamo. Talijani navode kako bi zagrebački klub, ohrabren povratkom Zvonimira Bobana na jednu od ključnih pozicija, rado vidio Modrića kako karijeru završava u plavom dresu. Upravo je Boban, Modrićev idol iz djetinjstva i čovjek zbog kojeg je Luka zavolio Milan, "poluga" koja bi trebala pogurati transfer. Romantična je to priča koja budi maštu navijača, a sjećanja na sličnu kampanju iz 2024. godine, kada je Dinamo zakupio stranicu u Marci, još su svježa.

Ipak, unatoč zovu domovine i Bobanovom autoritetu, Gazzetta ističe kako je povratak u Maksimir manje realna opcija. Ključni razlozi leže u Modrićevom statusu u Milanu. Njegov odnos s trenerom Massimilianom Allegrijem je izvanredan, a dokaz tome je i više od 2700 minuta koliko je odigrao ove sezone, najviše u posljednjih pet godina. Poseban motiv predstavlja i mogućnost da crveno-crni dres ponovno nosi u Ligi prvaka, natjecanju koje je obilježilo njegovu karijeru.

Čini se kako je situacija posve jasna i svedena na samo dvije mogućnosti. Egzotične destinacije poput Saudijske Arabije ili SAD-a nikada ga nisu privlačile. Stoga, prema analizi talijanskih novinara, Modrić će ili aktivirati klauzulu u ugovoru i odigrati još jednu sezonu na San Siru, ili će nakon Svjetskog prvenstva objaviti kraj svoje veličanstvene karijere. U tom bi slučaju, slično kao i Zlatan Ibrahimović, posljednji pljesak dobio upravo na kultnom milanskom stadionu, mjestu gdje je u samo jednoj sezoni osvojio sve - od navijača i suigrača do uprave kluba.
Ključne riječi
Dinamo Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!