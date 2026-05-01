Dinamo kreće po Luku Modrića? Talijani lansirali priču o mogućem povratku

Ideja o povratku Luke Modrića u Dinamo ponovno je zaokupila medijski prostor, ovoga puta potaknuta napisima ugledne talijanske Gazzette dello Sport. Kapetan hrvatske reprezentacije, koji je s 40 godina života odradio sjajnu sezonu u dresu AC Milana, nalazi se na prekretnici. Njegov jednogodišnji ugovor s talijanskim velikanom istječe, a opcija produljenja na još jednu sezonu ovisit će isključivo o njegovoj odluci, koju se s nestrpljenjem iščekuje.

Tu u priču ulazi Dinamo. Talijani navode kako bi zagrebački klub, ohrabren povratkom Zvonimira Bobana na jednu od ključnih pozicija, rado vidio Modrića kako karijeru završava u plavom dresu. Upravo je Boban, Modrićev idol iz djetinjstva i čovjek zbog kojeg je Luka zavolio Milan, "poluga" koja bi trebala pogurati transfer. Romantična je to priča koja budi maštu navijača, a sjećanja na sličnu kampanju iz 2024. godine, kada je Dinamo zakupio stranicu u Marci, još su svježa.

Ipak, unatoč zovu domovine i Bobanovom autoritetu, Gazzetta ističe kako je povratak u Maksimir manje realna opcija. Ključni razlozi leže u Modrićevom statusu u Milanu. Njegov odnos s trenerom Massimilianom Allegrijem je izvanredan, a dokaz tome je i više od 2700 minuta koliko je odigrao ove sezone, najviše u posljednjih pet godina. Poseban motiv predstavlja i mogućnost da crveno-crni dres ponovno nosi u Ligi prvaka, natjecanju koje je obilježilo njegovu karijeru.

Čini se kako je situacija posve jasna i svedena na samo dvije mogućnosti. Egzotične destinacije poput Saudijske Arabije ili SAD-a nikada ga nisu privlačile. Stoga, prema analizi talijanskih novinara, Modrić će ili aktivirati klauzulu u ugovoru i odigrati još jednu sezonu na San Siru, ili će nakon Svjetskog prvenstva objaviti kraj svoje veličanstvene karijere. U tom bi slučaju, slično kao i Zlatan Ibrahimović, posljednji pljesak dobio upravo na kultnom milanskom stadionu, mjestu gdje je u samo jednoj sezoni osvojio sve - od navijača i suigrača do uprave kluba.