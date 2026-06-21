Obradović se vratio u Atenu: Legendarni trener ponovno preuzeo Panathinaikos

Nakon više od desetljeća izbivanja, Željko Obradović ponovno će sjediti na klupi Panathinaikosa. Trofejni srpski stručnjak dogovorio je povratak u atenski klub te potpisao ugovor koji ga s grčkim velikanom veže do kraja sezone 2028./29. Na toj će poziciji naslijediti Ergina Atamana.

Naznake velikog povratka pojavile su se još prije službene objave. Vlasnik Panathinaikosa, Dimitris Giannakopoulos, na društvenim je mrežama objavio fotografiju s Obradovićem uz poruku koja je dala naslutiti da će suradnja biti obnovljena. Nedugo zatim klub je i službeno potvrdio dolazak jednog od najuspješnijih trenera u povijesti europske košarke.

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα»



Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια.



Η ιστορία συνεχίζεται…#paobcaktor pic.twitter.com/HGASN7KzxT — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 21, 2026

Povratak Obradovića za navijače Panathinaikosa ima posebno značenje. Upravo je on tijekom svog prvog mandata, koji je trajao od 1999. do 2012. godine, izgradio momčad koja je dominirala europskom košarkom. Pod njegovim vodstvom Panathinaikos je osvojio brojne trofeje i postao jedan od najuglednijih klubova na kontinentu, dok je dvorana OAKA stekla reputaciju jednog od najtežih gostujućih terena u Europi.

U tom razdoblju osvojio je čak pet naslova Eurolige, 11 prvenstava Grčke i sedam nacionalnih kupova. Njegove ekipe bile su prepoznatljive po taktičkoj disciplini, čvrstoj obrani i pobjedničkom mentalitetu, a standardi koje je tada postavio ostali su duboko ukorijenjeni u identitetu kluba.

Iako se Panathinaikos pod vodstvom Ergin Ataman ponovno vratio među europsku elitu, posljednji rezultati u Euroligi i domaćim natjecanjima nisu zadovoljili ambicije uprave. Zbog toga je donesena odluka o promjeni na klupi i povratku čovjeka koji je obilježio najuspješnije razdoblje u klupskoj povijesti.

Obradović, danas 66-godišnjak, i dalje drži status najtrofejnijeg europskog košarkaškog trenera. Tijekom karijere osvojio je rekordnih devet naslova prvaka Europe, a do njih je stigao vodeći čak pet različitih klubova.

Posljednji posao imao je u Partizanu, gdje je radio od 2021. do kraja 2025. godine. U tom je razdoblju osvojio dva naslova ABA lige te bio nadomak plasmana na završni turnir Eurolige 2023. godine.

Nakon nekoliko mjeseci bez angažmana, Obradović se sada vraća na mjesto gdje je ostvario najveće uspjehe svoje bogate karijere, a njegov povratak već je izazvao veliko oduševljenje među navijačima Panathinaikosa.