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GOTOVA SEZONA

SP je za Hrvatsku završilo, evo kada se vatreni vraćaju u Zagreb

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
03.07.2026.
u 08:47

Nakon toga igrače čeka zasluženi odmor nakon naporne sezone, a zatim kreću pripreme za iduću.

Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1-2 (0-0).

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

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A to znači da se naši nogometaši sada vraćaju kući. HNS je objavio da će poletjeti iz Toronta u petak u 22.50 sati po hrvatskom vremenu. U Zagreb bi trebali sletjeti u subotu u 14 sati.

Nakon toga igrače čeka zasluženi odmor nakon naporne sezone, a zatim kreću pripreme za iduću.

Modrić nakon Portugala
Ključne riječi
SP 2026. Hrvatska reprezentacija

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