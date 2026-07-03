SP je za Hrvatsku završilo, evo kada se vatreni vraćaju u Zagreb

Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1-2 (0-0).

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

FOTO Kovačić plače, Modrić slomljen, vatreni tuguju... Pogledajte scene koje paraju srce

A to znači da se naši nogometaši sada vraćaju kući. HNS je objavio da će poletjeti iz Toronta u petak u 22.50 sati po hrvatskom vremenu. U Zagreb bi trebali sletjeti u subotu u 14 sati.

Nakon toga igrače čeka zasluženi odmor nakon naporne sezone, a zatim kreću pripreme za iduću.