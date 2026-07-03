VIDEO Pogledajte ludilo nakon gola: Perišićev potez dignuo Zagreb na noge, navijači u potpunom deliriju

Hrvatska reprezentacija igra utakmicu života u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, a snovi o četvrtfinalu i dvoboju sa Španjolskom upravo su postali puno stvarniji. U 53. minuti susreta Hrvatska je povela 1:0!
Akcija koja je podigla na noge navijače u Torontu, ali i cijelu Hrvatsku, krenula je iz kopački kapetana Luke Modrića. On je sjajno proigrao Josipa Stanišića na desnoj strani, koji je poslao opasan centaršut u kazneni prostor Portugala. Lopta je preskočila Igora Matanovića, ali na pravom mjestu – kao da je znao gdje će lopta pasti – dočekao ju je Ivan Perišić. Hrvatski "krilni napadač" rutinski je smirio loptu, namjestio se i neobranjivo pogodio za veliko slavlje "Vatrenih".Reakcija navijača na vodeći pogodak Hrvatske
Nakon pogotka na Trgu bana Josipa Jelačića nastala je prava erupcija oduševljenja. Navijači su u transu proslavili gol koji nas vodi korak bliže osmini finala. Pogledajte trenutak slavlja u Zagrebu u videu Večernjeg lista.FOTO Spektakl nisu propustili ni velikani: Pogledajte tko je sve stigao na tribine bodriti Hrvatsku