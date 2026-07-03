VIDEO Pogledajte ludilo nakon gola: Perišićev potez dignuo Zagreb na noge, navijači u potpunom deliriju

Hrvatska reprezentacija igra utakmicu života u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, a snovi o četvrtfinalu i dvoboju sa Španjolskom upravo su postali puno stvarniji. U 53. minuti susreta Hrvatska je povela 1:0!

Akcija koja je podigla na noge navijače u Torontu, ali i cijelu Hrvatsku, krenula je iz kopački kapetana Luke Modrića. On je sjajno proigrao Josipa Stanišića na desnoj strani, koji je poslao opasan centaršut u kazneni prostor Portugala. Lopta je preskočila Igora Matanovića, ali na pravom mjestu – kao da je znao gdje će lopta pasti – dočekao ju je Ivan Perišić. Hrvatski "krilni napadač" rutinski je smirio loptu, namjestio se i neobranjivo pogodio za veliko slavlje "Vatrenih".

Reakcija navijača na vodeći pogodak Hrvatske Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon pogotka na Trgu bana Josipa Jelačića nastala je prava erupcija oduševljenja. Navijači su u transu proslavili gol koji nas vodi korak bliže osmini finala. Pogledajte trenutak slavlja u Zagrebu u videu Večernjeg lista.