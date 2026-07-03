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ŠESNAESTINA FINALA SP-A

VIDEO Pogledajte ludilo nakon gola: Perišićev potez dignuo Zagreb na noge, navijači u potpunom deliriju

Reakcija na vodeći pogodak Hrvatske
Foto: Stela Lechpammer
1/8
VL
Autor
Mateja Papić
03.07.2026.
u 02:25

Nakon pogotka na Trgu bana Josipa Jelačića nastala je prava erupcija oduševljenja.

Hrvatska reprezentacija igra utakmicu života u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, a snovi o četvrtfinalu i dvoboju sa Španjolskom upravo su postali puno stvarniji. U 53. minuti susreta Hrvatska je povela 1:0!

Akcija koja je podigla na noge navijače u Torontu, ali i cijelu Hrvatsku, krenula je iz kopački kapetana Luke Modrića. On je sjajno proigrao Josipa Stanišića na desnoj strani, koji je poslao opasan centaršut u kazneni prostor Portugala. Lopta je preskočila Igora Matanovića, ali na pravom mjestu – kao da je znao gdje će lopta pasti – dočekao ju je Ivan Perišić. Hrvatski "krilni napadač" rutinski je smirio loptu, namjestio se i neobranjivo pogodio za veliko slavlje "Vatrenih".

Reakcija navijača na vodeći pogodak Hrvatske

Nakon pogotka na Trgu bana Josipa Jelačića nastala je prava erupcija oduševljenja. Navijači su u transu proslavili gol koji nas vodi korak bliže osmini finala. Pogledajte trenutak slavlja u Zagrebu u videu Večernjeg lista.
FOTO Spektakl nisu propustili ni velikani: Pogledajte tko je sve stigao na tribine bodriti Hrvatsku
Reakcija na vodeći pogodak Hrvatske
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Ključne riječi
SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Ivan Perišić

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