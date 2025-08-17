Nakon poraza od Dinama u Rijeku stiže napadač iz Premier lige? Priča se i o prodaji kluba

Pisali smo prije nekoliko dana o ofenzivi koju hrvatski nogometni prvak pokreće na ulasku u finiš ljetnog prijelaznog roka. Nije to nikakva tajna, na Rujevici hitro traže barem dva pojačanja, po jedno na poziciji krila i zadnjeg veznog. Ako ništa, barem se protiv Dinama vidjelo koliko bijelima nedostaje Dejan Petrovič. Slovenski reprezentativac zbog suspenzije nije mogao nastupiti u derbiju, a za njega će i sam trener Radomir Đalović nakon utakmice reći da mu je ključni igrač. No, ofenziva neće poprimiti samo takve obrise, već se spominje i šira priča.

Zna se da je američka grupacija Black Knight Football, odnosno ljudi okupljeni oko multimilijardera Billa Foleyja, zainteresirana za kupnju Rijeke od Damira Miškovića. Iako kuloarske priče idu u pravcu da će ugovor vrlo skoro biti i potpisan, Večernjem još ništa nije službeno potvrđeno. Ono što se zna jest to da i dalje traju temeljita vršljanja po svemu onome što bi moglo biti ključno u eventualnoj akviziciji. Neslužbeno, sama prodaja Rijeke vrlo je blizu realizacije, ali ni sa čime se ne izlazi u javnost dok priča ne bude sto posto riješena.

U svezi s time Novi list je u subotu navečer objavio da iz engleskog Bournemoutha, najvjerojatnije na posudbu, stiže mladi, 20-godišnji napadač Daniel Adu-Adjei. On je član Bournemoutha, kluba čiji je vlasnik upravo Foley. Adjei je proteklih nekoliko mjeseci bio član razvojne momčadi engleskog premierligaša, a njegova tržišna vrijednost u ovim trenucima iznosi 150 tisuća eura. S druge strane, pripremaju se na Rujevici i dva odlaska. Već početkom nadolazećeg tjedna znat će se je li Niko Janković sve dogovorio s turskim Fenerbahčeom. Službena ponuda već je prihvaćena, predstoji još samo dogovoriti model suradnje Jankovića s klubom kojeg s klupe vodi Jose Mourinho. Također, otići će i Jovan Manev. Stoper makedonske nogometne reprezentacije nije u planovima trenera Đalovića, kroz koji dan vidjet će se hoće li njegov odlazak biti trajan ili privremen, tek na posudbu.

Rijeka će u idućih nekoliko dana, možda već i do prve utakmice playoff-runde Europske lige protiv PAOK-a (četvrtak, 20.45 sati) doživjeti neke promjene. Hoće li one biti iz temelja (novi vlasnik?) ili samo kadrovske kada su igrači u pitanju, ostaje za vidjeti.