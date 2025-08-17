Nakon poraza od Dinama u Rijeku stiže napadač iz Premier lige? Priča se i o prodaji kluba

Pisali smo prije nekoliko dana o ofenzivi koju hrvatski nogometni prvak pokreće na ulasku u finiš ljetnog prijelaznog roka. Nije to nikakva tajna, na Rujevici hitro traže barem dva pojačanja, po jedno na poziciji krila i zadnjeg veznog. Ako ništa, barem se protiv Dinama vidjelo koliko bijelima nedostaje Dejan Petrovič. Slovenski reprezentativac zbog suspenzije nije mogao nastupiti u derbiju, a za njega će i sam trener Radomir Đalović nakon utakmice reći da mu je ključni igrač. No, ofenziva neće poprimiti samo takve obrise, već se spominje i šira priča.
Zna se da je američka grupacija Black Knight Football, odnosno ljudi okupljeni oko multimilijardera Billa Foleyja, zainteresirana za kupnju Rijeke od Damira Miškovića. Iako kuloarske priče idu u pravcu da će ugovor vrlo skoro biti i potpisan, Večernjem još ništa nije službeno potvrđeno. Ono što se zna jest to da i dalje traju temeljita vršljanja po svemu onome što bi moglo biti ključno u eventualnoj akviziciji. Neslužbeno, sama prodaja Rijeke vrlo je blizu realizacije, ali ni sa čime se ne izlazi u javnost dok priča ne bude sto posto riješena.
U svezi s time Novi list je u subotu navečer objavio da iz engleskog Bournemoutha, najvjerojatnije na posudbu, stiže mladi, 20-godišnji napadač Daniel Adu-Adjei. On je član Bournemoutha, kluba čiji je vlasnik upravo Foley. Adjei je proteklih nekoliko mjeseci bio član razvojne momčadi engleskog premierligaša, a njegova tržišna vrijednost u ovim trenucima iznosi 150 tisuća eura. S druge strane, pripremaju se na Rujevici i dva odlaska. Već početkom nadolazećeg tjedna znat će se je li Niko Janković sve dogovorio s turskim Fenerbahčeom. Službena ponuda već je prihvaćena, predstoji još samo dogovoriti model suradnje Jankovića s klubom kojeg s klupe vodi Jose Mourinho. Također, otići će i Jovan Manev. Stoper makedonske nogometne reprezentacije nije u planovima trenera Đalovića, kroz koji dan vidjet će se hoće li njegov odlazak biti trajan ili privremen, tek na posudbu.
Rijeka će u idućih nekoliko dana, možda već i do prve utakmice playoff-runde Europske lige protiv PAOK-a (četvrtak, 20.45 sati) doživjeti neke promjene. Hoće li one biti iz temelja (novi vlasnik?) ili samo kadrovske kada su igrači u pitanju, ostaje za vidjeti.
...Rijeka je najorganiziraniji naš klub, privatno vlasništvo, vođen od čovjeka koji dobro razumije i nogomet i biznis, primjer drugim HNL klubovima, i kao smjer kojim moraju ići, nikakve udruge, nikakvi paraziti... ne djeluje mi da je Miško umoran od vođenja Rijeke, no ako je sada najbolji poslovni trenutak za prodaju Rijeke, on će to učiniti.... ako tome, novi vlasnik, koji ima pare, ostavi Miška kao predsjednika da i dalje, uz novi veliki kapital, vodi Rijeku... sa novim vlasnikom, sa novim novcima, novom Kantridom, i starim Miškom, Rijeka bi mogla jako odskočiti u kvaliteti, da je i pitanje tko će ju moći pratiti u HNLu... svakako moj Dinamo, i ako još pozitivno krene u iste pretvorbe, a Hajduk će još dugo biti taoc modela upravljanja, pa time teško...