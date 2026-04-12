Trener Rijeke otkrio što je s mladim vatrenim pa poslao poruku igračima

Nogometaši Rijeke u 29. su kolu Supersport HNL-a poraženi od Osijeka 0:2. Pogotke za gostujuću momčad, pretposljednju na prvoligaškoj ljestvici, postigli su Samuel Akere u četvrtoj i Nail Omerović u 94. minuti. Imali su Riječani inicijativu, no splet nesretnih okolnosti sigurno je utjecao na konačan ishod i poraz momčadi Victora Sancheza.

- Već u prvoj minuti imali smo šansu, a nakon toga dogodilo se nekoliko negativnih stvari u nizu, autogol, ozljede Tea i Tonija. Bilo je to bolno prvo poluvrijeme jer znamo što nam znači Toni u zadnjoj trećini, ali važan je i Teo. Čekali smo ga poslije ozljede i po povratku je završio sa četiri šava na glavi, a sada je na njemu napravljen prekršaj s leđa. Brutalni prekršaj koji nije sankcioniran. Mislim da kriterij suđenja nije bio isti, imali smo više žutih kartona od suparnika. Pokušali smo prebroditi nedaće nakon ozljeda. Osijek se dobro branio. Ovo je nogomet. Pokušali smo. Borili smo se do kraja, ali nije bio naš dan. Izgubili smo tri boda, priliku da napravimo razmak u borbi za treće mjesto. Nemam što zamjeriti igračima. Pokušali su, dali sve od sebe. Slijedi Dinamo, moramo analizirati ovu utakmicu, analizirati pogreške i učiti iz njih – kazao je Victor Sanchez, trener Rijeke kojeg su sigurno zabrinule ozljede Tonija Fruka i Tea Barišića.

Na Rujevici se okupilo oko pet tisuća navijača, a u VIP lođi bio je i Matjaž Kek, najuspješniji trener u Rijekinoj klupskoj povijesti. A što može ponuditi hrvatski nogometni proizvod, došla su vidjeti i petorica skauta iz Engleske, Njemačke i Italije. Umjesto da pobjegne pratnji, Varaždin se, pobjedom nad Slavenom Belupom, bodovno izjednačio s Rijekom i borba za treće postala je još neizvjesnija!