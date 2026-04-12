Freiburg s 1-0 pobijedio kod Mainza

U prvom dijelu nije bilo puno prilika, a najveću je imao Mainz kada je goste od primljenog gola spasio okvir vrata. Jedini je pogodak postignut odmah na startu drugog dijela, gol za Freiburg je postigao Holer u 47. minuti. Taj je pogodak posve otvorio utakmicu te su do kraja i jedni i drugi stvorili brojne odlične prilike. No, sve su ostale neiskorištene i Freiburg je tako došao do minimalnog gostujućeg slavlja. Hrvatski napadač Igor Matanović je odigrao cijelu utakmicu za Freiburg koji je ostao na osmom mjestu ljestvice. Jednu poziciju iza je Mainz.

Nogometaši Stuttgarta poigrali su se na svom terenu protiv Hamburga te su slavili s uvjerljivih 4-0. Stuttgart je ponovno treći na ljestvici i nastavlja svoj lov na Ligu prvaka iduće sezone. Isti broj bodova ima četvrti Leipzig, dok četiri boda manje od tog dvojca ima Bayer Leverkusen. Po dva pogotka je Stuttgart dao u svakom poluvremenu protiv Hamburga za kojeg zbog ozljede nije igrao hrvatski reprezentativac Luka Vušković. U prvom dijelu su pogađali Stiller u 21. i Fuhrich u 32. minuti, a u nastavku Mittelstadt u 56. i El Khannouss u 86. minuti. Uz sve to Undav u 82. minuti nije realizirao jedanaesterac.

U prvom nedjeljnom susretu nogometaši Koelna su pred svojim navijačima, u ogledu s igračem više, svladali Werder 3-1. Koeln je brzo poveo i to nakon sumnjivo dosuđenog jedanaesterca. S bijele točke u sedmoj minuti je El Mala pogodio za 1-0. Novi udarac za goste iz Bremena dogodio se u 24. minuti kada je Werder ostao s desetoricom na terenu nakon isključenja Friedla. Igrača više Koeln nije naplatio u ostatku prvog dijela, a Werder je nadu i gol zaostatka držao do 65. minute. Tada je Ache bio strijelac za 2-0. Nije se niti tada predavao Werder koji je rezultat smanjio u 75. minuti kada je s bijele točke za 1-2 pogodio Schmid. Hrabro je igrao Werder i sve do kraja. Tražio je s igračem manje i drugi pogodak premda je veći broj pravih šansi u završnici imao domaćin. Tako je Koeln u 96. minuti razriješio sve dvojbe, Johannesson je bio strijelac za konačnih 3-1. Ovom je pobjedom Koeln na ljestvici preskočio nedjeljnog suparnika. Sada je Koeln na 13., a Werder na 15. mjestu.