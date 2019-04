Nakon Magica, Lakersi ostali i bez glavnog trenera! Zna se tko bi trebao biti nasljednik

Luke Walton više nije trener Lakersa! Tu vijest na svom Twitter profilu objavio je NBA 'insider' Shams Charania koji uglavnom donosi provjerene informacije i ima jako dobre izvore u samoj ligi.

Nakon što je prije par dana s mjesta predsjednika košarkaških operacija odstupio Magic Johnson jer 'opet želi biti sretan', sada je iz kluba otišao i Walton kojem se cijelu sezonu 'tresao stolac', ali je cijelu sezonu odradio do kraja.

