Nakon loših nastupa, sad se love rekordi

Hrvatski rukometaši danas u varaždinskoj Areni (18 sati) igraju uzvratni kvalifikacijski susret za odlazak na Svjetsko prvenstvo koje će se 2023. godine održati u Poljskoj i Švedskoj. Hrvatska je jedna do rijetkih reprezentacija koja je već nakon prvog susreta po 15. put osigurala plasman na SP. Naime, pobijedila je Finsku u gostima s 34:21, tako da će uzvrat biti samo formalnost i pitanje je s koliko će pogodaka prednosti pobijediti. Jedan od motiva mogao bi biti jedan rekord. Naime, najveća domaća pobjeda nad Finskom, a to će biti treća domaća, bila je plus 19 (39:20). Budu li izabranici Hrvoja Horvata igrali ozbiljno svih 60 minuta kao u prvom susretu, onda ni ta prednost neće biti nedostižna.

Ne postoje dvije iste utakmice

- Što se tiče prvog susreta, bilo je zadovoljavajuće. Bilo je također i nekih propusta u obrani, a i tranzicija može biti bolja i konkretnija. Koristimo svaki zajednički trenutak jer nećemo se do listopada okupiti u ovom sastavu. Ne postoje dvije iste utakmice. Plan je ponoviti igru iz Finske. Kraj je sezone, umor se vidi, a drago mi je što smo se vratili u normalu i što će nas pozdraviti navijači u kockicama – istaknuo je izbornik Hrvoje Horvat.

Nakon loših nastupa na Svjetskom prvenstvu u Egiptu 2021. i Europskom prvenstvu 2022. u Mađarskoj i Slovačkoj, te neodlazaka na Olimpijske igre u Tokiju, konačno su rukometaši dočekali barem jednu dobru vijest. Igrati na svakom SP-u od 1995. do danas nije mala stvar. Neke dobre reprezentacije poput Slovenije ili Srbije, te Portugala ili Nizozemske ostat će bez nastupa na Svjetskom prvenstvu, ali i bez nastupa na Igrama u Parizu 2024. godine. Naime, Svjetsko prvenstvo je kvalifikacijsko za odlazak u Pariz. Doduše, još je jedna prilika za one reprezentacije koje ne izbore SP, ali da bi vidjele Pariz moraju biti europski prvak 2024. u siječnju.

- Puno je mladih, neki su već bili tu, i super su. Izborili smo veliku prednost i pokazali Fincima da nemaju šanse protiv nas, isto trebamo učiniti i danas. Drago mi je čuti da će doći puno ljudi – istaknuo je Marko Mamić koji zbog koronavirusa nije igrao ni minutu na Europskom prvenstvu u Mađarskoj.

Hrvatska će 2025. godine igrati 16. put na SP-u. Za taj turnir sigurno neće igrati u kvalifikacijama jer je, uz Dansku, domaćin. Što se pak tiče Varaždina, hrvatska muška rukometna reprezentacija nikada još nije u Varaždinu izgubila. Ondje je prvi put igrala u olimpijskim kvalifikacijama za London 2012. i postigla tri pobjede – protiv Japana (36:22), Čilea (35:15) i Islanda (31:28). Posljednji nastup u Varaždinu naši rukometaši imali su u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2016. godine protiv Norveške kada je izbornik bio Željko Babić. Hrvatska je pobijedila s 31:25.

- Vjerujem da će dobru minutažu imati i naši mlađi igrači koji su uskočili nakon brojnih ozljeda. Prije svega mislim na Klaricu, Maraša, Načinovića, a možda će tandem vratara biti Kuzmanović i Mandić – zaključio je Horvat.

Nedostaje cijela jedna postava

Treba podsjetiti da je zbog ozljeda otpala gotovo kompletna jedna sedmorka. Za ovu akciju nema Davida Mandića, Željka Muse, Ivana Čupića, Zvonimira Srne, Luke Šebetića, Ivana Martinovića i Marina Šipića. Vjerujemo da će se svi oni oporaviti do listopada kada reprezentaciju očekuje novo okupljanje. Ne treba zaboraviti da izbornimk još ima prostora za neke igrače koji su već dulje odsutni, poput Domagoja Pavlovića.

