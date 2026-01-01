A sada, rukomet! Evo kad igra Hrvatska, kreće uobičajena siječanjska groznica

Ljubitelji rukometa ponovno dolaze na svoje jer se bliži nova siječanjska groznica. Sedamnaesto izdanje Europskog prvenstva za muškarce, EHF Euro 2026., održat će se od 15. siječnja do 1. veljače, a domaćini su tri rukometne velesile: Danska, Norveška i Švedska. Ovo je tek drugi put u povijesti da će se prvenstvo održati u tri države, nakon uspješne organizacije 2020. godine. Na turniru će sudjelovati 24 najbolje europske reprezentacije, a naslov prvaka branit će Francuska, koja je u dramatičnom finalu 2024. nakon produžetaka svladala Dansku. Očekuje nas više od dva tjedna vrhunskog rukometa, a hrvatski navijači s nestrpljenjem iščekuju nastupe svojih Kauboja. Kao i godinama ranije, sve će utakmice prenositi RTL, što putem glavnog kanala, a što putem platforme VOYO.

Protiv koga igra Hrvatska?

Hrvatska rukometna reprezentacija smještena je u skupinu E, koja će svoje utakmice igrati u švedskom gradu Malmöu, u modernoj Malmö Areni. Protivnici izabranicima Dagura Sigurdssona neće biti nimalo laki. Uz Hrvatsku, u skupini su i jedan od domaćina, uvijek neugodna Švedska, zatim opasna Nizozemska te reprezentacija Gruzije, koja je pokazala napredak posljednjih godina. Bit će to i prvo veliko natjecanje za Hrvatsku u novoj eri, nakon što se od reprezentativnog dresa oprostio legendarni kapetan Domagoj Duvnjak uz Igora Karačića i Ivana Pešića.. Pred novim vođama na terenu velik je izazov, a cilj je isti kao i uvijek, borba za medalju.

Kad igra Hrvatska?

Raspored utakmica u grupnoj fazi već je poznat. Kauboji svoj put na Euru započinju u subotu, 17. siječnja, utakmicom protiv Gruzije, u kojoj se očekuje pobjeda za samopouzdanje na otvaranju turnira. Dva dana kasnije, 19. siječnja, slijedi vjerojatno ključni dvoboj za prolazak u drugi krug protiv Nizozemske, reprezentacije koja je u velikom usponu. Grupnu fazu Hrvatska će zaključiti pravim rukometnim klasikom, utakmicom protiv domaćina Švedske, koja je na rasporedu 21. siječnja. Ta će utakmica, nema sumnje, biti pravi test snage za našu momčad i pokazatelj ambicija u nastavku natjecanja.

Sustav natjecanja ostaje isti kao i na prethodnom prvenstvu, što znači da dvije najbolje reprezentacije iz svake od šest skupina prolaze u glavnu rundu. U drugom krugu formiraju se dvije nove skupine sa po šest momčadi, a bodovi iz međusobnih susreta u prvoj fazi se prenose. Skupina u kojoj se nalazi Hrvatska (E) križa se sa skupinama D i F. To znači da bi potencijalni protivnici Hrvatske u drugom krugu mogli biti Slovenija, Farski Otoci, Mađarska, Island, Poljska ili Italija. Put do polufinala bit će trnovit, a svaka će utakmica biti od presudne važnosti.

Kompletan raspored Europskog prvenstva 2026.

Kako biste se lakše snašli u praćenju turnira, donosimo kompletan popis utakmica po fazama natjecanja, s mjestima odigravanja.

GRUPNA FAZA (15. – 21. siječnja)

Skupina A (Herning, Danska): Njemačka, Španjolska, Austrija, Srbija

Skupina B (Herning, Danska): Danska, Portugal, Sjeverna Makedonija, Rumunjska

Skupina C (Oslo, Norveška): Francuska, Norveška, Češka, Ukrajina

Skupina D (Oslo, Norveška): Slovenija, Farski Otoci, Crna Gora, Švicarska

Skupina E (Malmö, Švedska): Švedska, HRVATSKA, Nizozemska, Gruzija

Skupina F (Kristianstad, Švedska): Mađarska, Island, Poljska, Italija

Raspored utakmica:

Četvrtak, 15. siječnja

Skupina A: Španjolska – Srbija (Herning, 18:00)

Skupina C: Francuska – Češka (Oslo, 18:00)

Skupina A: Njemačka – Austrija (Herning, 20:30)

Skupina C: Norveška – Ukrajina (Oslo, 20:30)

Petak, 16. siječnja

Skupina B: Portugal – Rumunjska (Herning, 18:00)

Skupina B: Danska – Sjeverna Makedonija (Herning, 20:30)

Skupina D i F: Utakmice se igraju u Oslu i Kristianstadu

Subota, 17. siječnja

Skupina A: Austrija – Srbija (Herning, 18:00)

Skupina E: Švedska – Nizozemska (Malmö, 18:00)

Skupina A: Njemačka – Španjolska (Herning, 20:30)

Skupina E: HRVATSKA – Gruzija (Malmö, 20:30)

Nedjelja, 18. siječnja

Skupina B: Sjeverna Makedonija – Portugal (Herning, 18:00)

Skupina B: Danska – Rumunjska (Herning, 20:30)

Skupina D i F: Utakmice se igraju u Oslu i Kristianstadu

Ponedjeljak, 19. siječnja

Skupina A: Srbija – Njemačka (Herning, 18:00)

Skupina E: Švedska – Gruzija (Malmö, 18:00)

Skupina A: Austrija – Španjolska (Herning, 20:30)

Skupina E: Nizozemska – HRVATSKA (Malmö, 20:30)

Utorak, 20. siječnja

Skupina B: Sjeverna Makedonija – Rumunjska (Herning, 18:00)

Skupina B: Danska – Portugal (Herning, 20:30)

Skupina C, D i F: Posljednje kolo grupne faze (Oslo i Kristianstad)

Srijeda, 21. siječnja

Skupina E: Gruzija – Nizozemska (Malmö, 18:00)

Skupina E: Švedska – HRVATSKA (Malmö, 20:30)

GLAVNA RUNDA (22. – 28. siječnja)

Najbolje dvije momčadi iz skupina A, B i C formirat će novu skupinu koja se igra u Herningu (Danska), dok će najbolje dvije momčadi iz skupina D, E i F igrati u Malmöu (Švedska). Utakmice glavne runde na rasporedu su 22., 24., 26. i 28. siječnja.

ZAVRŠNI VIKEND (30. siječnja – 1. veljače)

Cijela završnica natjecanja, borba za medalje, održat će se u Jyske Bank Boxen Areni u Herningu.

Petak, 30. siječnja

Polufinalne utakmice (Herning)

Nedjelja, 1. veljače

Utakmica za 3. mjesto (Herning)

Finale (Herning)

Vrhunac prvenstva slijedi završnim vikendom, kada ćemo saznati ime novog prvaka Europe. Osim borbe za europski naslov, turnir je važan i kao kvalifikacijski za Svjetsko prvenstvo koje se 2027. godine održava u Njemačkoj.