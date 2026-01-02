Svjetski rekorder ne planira posustati. Iza čuvenog Brazilca krije se nevjerojatna priča

Brazilski nogometni klub Fluminense službeno je potvrdio produžetak ugovora s vratarom Fabiom do kraja 2027. godine. Novim potpisom, vratar koji drži svjetski rekord po broju nastupa, obavezao se na vjernost do prosinca 2027. godine čime će ući u petu sezonu u dresu slavnog kluba. Trenutačno je na brojci od 1417 profesionalnih nastupa u karijeri. Njegov put započeo je daleko od glamura Maracane, u malenom klubu União Bandeirante-PR 1997. godine. Rođen u Nobresu, u saveznoj državi Mato Grosso, brzo je pokazao talent koji ga je vodio kroz posudbu u Atlético-PR, gdje je osvojio svoj prvi trofej, Campeonato Paranaense. Pravi iskorak dogodio se 2000. godine prelaskom u Vasco da Gamu. U dresu giganta iz Rija, Fábio je osjetio slast osvajanja najvećih titula, uključujući brazilsko prvenstvo i Copa Mercosur iste godine, te Campeonato Carioca tri godine kasnije. Upravo je u Vascu od 2002. godine postao standardni prvotimac.

Ipak, klub koji će postati sinonim za njegovo ime jest Cruzeiro. Vrativši se u klub iz Belo Horizontea 2005. godine, Fábio je započeo epohu koja će trajati gotovo sedamnaest godina. U plavom dresu postao je više od igrača; postao je ikona, kapetan i simbol kluba. Odigrao je nevjerojatnih 976 utakmica, što je apsolutni klupski rekord. Vrhunac je doživio 2013. i 2014. godine, kada je kao kapetan predvodio Cruzeiro do dva uzastopna naslova prvaka Brazila. Kolekciji trofeja dodao je i dva Kupa Brazila 2017. i 2018. godine, uz brojne naslove prvaka države Minas Gerais. Njegov odlazak iz kluba u siječnju 2022. godine, nakon neuspjelih pregovora oko novog ugovora, bio je emotivan trenutak za navijače koji su ga smatrali besmrtnim. Mnogi su tada pomislili da je to kraj jedne veličanstvene karijere.

Fábio escreveu aqui aquelas histórias que parecem já escritas. Chegou ao Tricolor aos 41 anos, carreira consagrada.



Fábio escreveu aqui aquelas histórias que parecem já escritas. Chegou ao Tricolor aos 41 anos, carreira consagrada.

Contra todas as estatísticas, enfileirou partidas, colecionou títulos, bateu recordes e, em 2025, se tornou o atleta de futebol com mais jogos na história do…

Međutim, Fábio je imao drugačije planove. Njegov dolazak u Fluminense nije bio potraga za mirnom mirovinom, već za novim izazovima. Umjesto da se preda godinama, on je u njima pronašao novu snagu. U Riju je doživio renesansu, postavši stup obrane momčadi koja je igrala najljepši nogomet na kontinentu. Osvajanje Copa Libertadoresa 2023. godine bila je kruna njegove karijere, trofej koji mu je nedostajao i koji je podigao s 43 godine. Uspjesima je dodao i Recopa Sudamericana 2024. te dva uzastopna naslova prvaka države Rio de Janeiro (2022. i 2023.). Njegove izvedbe bile su toliko impresivne da je zaslužio nominaciju za nagradu "The Best FIFA" 2025. godine, a klub mu je, kao dokaz neizmjernog povjerenja, produžio ugovor do prosinca 2027. godine. Ako ga odradi do kraja, Fábio će braniti s nevjerojatnih 47 godina.

Fábiova karijera nije obilježena samo trofejima, već i nevjerojatnim brojkama koje su ga upisale u anale nogometne povijesti. S više od 1390 službenih utakmica, u kolovozu 2025. godine prestigao je legendarnog engleskog vratara Petera Shiltona i postao igrač s najviše službenih nastupa u povijesti profesionalnog nogometa. Drži i rekord po broju nastupa na klupskoj razini. U svibnju 2022. postao je prvi igrač koji je dosegao brojku od 600 nastupa u brazilskoj Série A, dok je u travnju 2025. postao tek drugi vratar u povijesti muškog nogometa, nakon Gianluigija Buffona, s 500 utakmica bez primljenog gola.

Njegova dominacija vidljiva je i na kontinentalnoj sceni; srušio je rekord Rogérija Cenija kao Brazilac s najviše utakmica u Copa Libertadoresu, a sa 108 nastupa drugi je u povijesti natjecanja. Na Svjetskom klupskom prvenstvu 2025. postao je najstariji igrač u povijesti turnira, a s 38 obranjenih jedanaesteraca jedan je od najboljih brazilskih vratara u toj kategoriji. Iako njegova reprezentativna karijera nije bila toliko raskošna kao klupska, Fábio je i tu ostavio trag. Bio je član brazilske U-17 reprezentacije koja je 1997. osvojila Svjetsko prvenstvo, a bio je i u sastavu seniorske momčadi koja je trijumfirala na Copa Américi 2004. godine, premda nije zabilježio nastup.