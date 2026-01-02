Luda sreća mu je sačuvala život: Da ovo nije učinio, slavni sportaš ne bi izbjegao smrt

Šokantan splet okolnosti doveo je do toga da je svjetski boksački prvak Anthony Joshua za dlaku izbjegao smrt samo nekoliko trenutaka prije fatalne prometne nesreće u kojoj su život izgubila dvojica njegovih prijatelja, otkriva Daily Mail. Tridesetšestogodišnji boksač prešao je sa suvozačkog sjedala na stražnje sjedalo svog terenca neposredno prije sudara u kojem su poginuli Sina Ghami i Latif Adeyole. Tragedija se dogodila samo nekoliko sati nakon što su stigli u Nigeriju na odmor, a Joshua je nakon nesreće hospitaliziran.

Daily Mail je također doznao da Joshuin vozač, Kayode Adeniyi (47), prije nesreće na jednoj od najsmrtonosnijih nigerijskih cesta nije posjedovao valjanu vozačku dozvolu. Ova nevjerojatna informacija isplivala je na površinu tijekom saslušanja na Visokom sudu u Sagamu, gdje je Adeniyi negirao sve optužbe protiv sebe, uključujući i onu za opasnu vožnju. Odjeven u crni kaftan, izjasnio se da nije kriv dok mu je sudski službenik čitao optužbe u prisutnosti članova obitelji. Adeniyi, koji za Joshuu radi više od tri godine, tvrdi da je nevin i da su kočnice na vozilu otkazale, a nakon saslušanja pušten je uz jamčevinu.

🕊️ REMEMBERING LATIF & SINA



The bodies of Anthony Joshua’s friends Latif Ayodele and Sina Ghami returned to the UK this morning.



It’s understood the funeral could take place within the next day or two in London.



Please keep Latif, Sina, and their families in your thoughts and… pic.twitter.com/m3VEWzDWmW — Boxing King Media (@boxingkingmedia) January 2, 2026

Vozačev odvjetnik, Olalekan Abiodun, potvrdio je ključne detalje. "Moj klijent se izjasnio da nije kriv i ono što se dogodilo bila je nesreća. Još nisam imao priliku u potpunosti razgovarati s njim, ali znam da tvrdi kako kočnice nisu radile. Također razumijem da je putovanje započelo u Lagosu i da je Anthony u početku sjeo na suvozačko sjedalo, ali ga je vozač zamolio da se premjeste", izjavio je Abiodun za Daily Mail. Objasnio je kako je Joshua krupan muškarac i da je vozaču zaklanjao pogled na bočni retrovizor. "Zbog toga ga je zamolio da se premjesti i sjedne iza njega. Koliko sam shvatio, Latif je bio naprijed, a zatim je zamijenio mjesto s Anthonyjem", dodao je.

Ovo je kuća koju Luka Modrić želi kupiti, ljudi se ne mogu prestati čuditi kako izgleda Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jamčevina je određena na pet milijuna Naira (oko 3.000 eura), no prema nigerijskom sustavu ne mora biti plaćena u gotovini, već su prihvatljive i druge vrijednosti. Ispred suda, vozačeva supruga bila je previše potresena za razgovor, no njegov devetnaestogodišnji sin Ifeoluwa Adeniyi izjavio je za Daily Mail da je njegov otac nevin i da se radilo o "nesretnom slučaju". "Obitelj je jako uzrujana zbog svega što se dogodilo i žao nam je zbog smrti dviju osoba. Tata ne vozi brzo, poštivao je ograničenje brzine, a onda su kočnice otkazale. Rekao je da je pritiskao papučicu, ali ništa se nije događalo. Pokušao je skrenuti i izbjeći kamion parkiran uz cestu, ali je udario u njega. On vozi Anthonyja već tri godine i dobar je vozač. Znam da je na početku putovanja Anthony sjedio naprijed, ali ga je moj otac zamolio da sjedne iza jer mu je zaklanjao pogled. Vozio ga je u posjet obitelji u Sagamu, pokupio ih je na aerodromu i bili su samo nekoliko minuta od odredišta. Nije on kriv, da kamion nije bio ilegalno parkiran, ovo se ne bi dogodilo", ispričao je sin.