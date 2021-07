Nakon loše sezone, Zagreb novu otvara s Dancima: 'I sam bih izabrao ovu skupinu'

Rukometaši PPD Zagreba i rukometašice Podravke Vegete saznali su suparnike u elitnim skupinama Lige prvaka koja se nastavlja igrati u formatu s dvije skupine sa po osam klubova u svakoj. Nakon 14 kola, dva najbolja kluba iz svake skupine ulaze izravno u četvrtfinale, a klubovi s trećeg, četvrtog, petog i šestog mjesta natječu se u doigravanju. Dva posljednja kluba iz svake skupine bit će eliminirana nakon natjecanja po skupinama.

Zagrebaši će igrati u skupini A sa starim znancima iz prijašnjih godina – Kielom, Szegedom, Vardarom, Aalborgom, Meškovom, Montpellierom i Elverumom. Dakle, od naših igrača u Areni će ponovno gostovati Domagoj Duvnjak (Kiel), Ante Kuduz (Vardar), Ivan Pešić (Meškov), Marin Šego (Montpellier) i Luka Stepančić (Szeged).

Ne može gore nego lani

– Naša skupina sigurno je lakša od one druge. Da sam mogao birati, izabrao bih ovu u kojoj smo. No, da ne bude zabune, momčadi iz naše skupine sve su samo ne slabe. Kao trener postavit ću neke ciljeve što se tiče igranja u skupini. Važno je da PPD Zagreb mora ostaviti neusporedivo bolji dojam nego lani kada nismo osvojili ni jedan bod – napominje Ivica Obrvan, trener zagrebaša.

Hrvatski prvak prvo će igrati s danskim Aalborgom kod kuće, 15. ili 16. rujna, a potom slijedi gostovanje u Szegedu.

– Otvaramo Ligu prvaka sa zadnjim finalistom završnog turnira Lige prvaka. Vjerujem da će se Danci još više pojačati i za nas će to biti vrlo zahtjevna utakmica. Igrali smo s njima prošle sezone. Nisam još tada bio na klupi zagrebaša (trener je bio Igor Vori), ali koliko se sjećam, bila je to neizvjesna utakmica do samoga kraja. Bitno je da do početka Lige prvaka imamo dobru atmosferu u momčadi, da fizički budemo spremni i onda ću biti uvjeren da će doći i rezultati. Bilo bi sjajno kada bi se vratili gledatelji u dvoranu. Ljepše je igrati u Areni pred popunjenim tribinama nego u Sutinskim vrelima pred praznima – ističe Obrvan.

U skupini s vama je i Vardar s kojim ćete igrati u četvrtfinalu SEHA lige.

– S Vardarom ćemo u novoj sezoni igrati nekoliko puta. Malo u SEHA Gazprom ligi, malo u Ligi prvaka. Uglavnom, u skupini su sve klubovi s kojima smo u zadnje vrijeme često igrali. Možda je mala nepoznanica norveški Elverum. Koliko sam pratio, nije se bitnije pojačao i igrat će s momčadi s kojom je igrao i posljednje sezone – zaključio je Obrvan.

U skupini B igrat će Barcelona (Cindrić), PSG, Porto, Kielce (Karačić), Flensburg, Veszprem (Štrlek), Dinamo iz Bukurešta (Vranković) i Motor iz Zaporožja (Šebetić).

Podravka otvara s Crnogorkama

Rukometašice Podravke Vegete igrat će u skupini A, i to zajedno s francuskim Brestom, mađarskim Ferencvarosem, crnogorskom Budućnosti, rumunjskim Bucureștijem (Grubišić), ruskim Rostovom i danskim Esbjergom. U skupini B igrat će ruski CSKA, norveški Vipers, slovenski Krim, danski Odense, mađarski Gyor, francuski Metz (Mičijević), turski Kastamonu i švedski Savehof.

Koprivničanke će prvu utakmicu igrati na domaćem parketu, i to protiv Budućnosti. Dakle, s istim suparnikom s kojim su igrale i lani na otvaranju tog natjecanja. Lani je Podravka pobijedila Budućnost koja je tada došla znatno oslabljena jer je većina igračica bila u izolaciji zbog koronavirusa. Podravka je pobijedila s 29:26, uz sjajnu igru Ane Turk (šest pogodaka iz sedam pokušaja). Dojam je, baš kao i kod PPD Zagreba, da su hrvatske prvakinje dobile lakšu skupinu. Opet, Podravka ima zanimljivu i izazovnu skupinu. S njom je, naime, finalist prošle sezone Lige prvaka, francuski klub Brest Bretagne, mađarski prvak FTC Rail Cargo Hungaria koji je prekinuo višegodišnju dominaciju Győri ETO-a i najbolja ekipa Rusije Rostov iz Dona. Podravci će svaki bod osvojen u elitnoj skupini toga natjecanja biti velik kao kuća.