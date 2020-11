Nakon četiri operacije san još živi

Domagoj Pavlović jedan je od najvećih pehista u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji. U šest godina ozbiljnog rukometa više od dvije godine bio je izvan parketa zbog raznih ozljeda.

I nije čudno što ovaj 27-godišnjak nema iza sebe još nijedno veliko seniorsko natjecanje.

– Jedino što sam igrao bile su kvalifikacije za odlazak na Olimpijske igre u Riju. No, kada je trebalo ići u Brazil, opet se dogodila ozljeda.

Bio je blizu nastupa na Europskom prvenstvu u siječnju ove godine, ali na kraju nije putovao.

– Kad od tih šest godina dvije i pol provedeš izvan terena zbog ozljeda, onda tu nastupa velika razlika u odnosu na one koji su cijelo to vrijeme bili u pogonu. Meni se stalno događa da se oporavim od ozljede, uđem u vrhunsku formu i onda se ponovno ozlijedim.

To pogubno djeluje na psihu i motivaciju, ali tu do izražaja dolazi karakter. Mogu reći da te ozljede nisu utjecale na moju psihu, uvijek imam cilj i neke svoje vizije i one me guraju naprijed, da budem još bolji. Na svakom treningu pokušavam napraviti dodatni korak prema tome – rekao je jednom prilikom Domagoj.

Trenutačno igra u njemačkom Melsungenu, četvrtoplasiranoj momčadi Bundeslige.

Posljednja velika ozljeda dogodila mu se u krajem studenog 2018. kada je stradao skočni zglob na kupu utakmici između Kiela i Melsungena, i to nakon samo pola minute igre, nakon sudara s drugim Domagojem, Duvnjakom. Zbog te ozljede propustio je Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2019. godine.

– Mislio sam da mi je sve popucalo, od koljena nadalje. Bolovi su bili toliko jaki da su mi liječnici morali dati morfij. Ne znam kako se dogodila ta ozljeda, bio sam u šoku, čak u jednom trenutku u nesvijesti – rekao je tada Pavlović.

Nije to bila i jedina operacija. Prije četiri godine operiran je zbog otrgnuća zglobne čahure desnog ramena. Operirao ga je profesor Nikola Čičak u specijalnoj bolnici za ortopediju i traumatologiju Akromion u Krapinskim Toplicama. A prije operacije ramena bile su još dvije...

Ne krije svoju želju:

– Moj je san nastupiti na Olimpijskim igrama i osvojiti medalju – rekao je Pavlović.