Nakon brutalnog poraza, Rijeka igra derbi u Osijeku. Đalović pronašao krivca za raspad sistema

Rijeka i Osijek u subotu u 21 sat na Opus Areni igraju susret drugog kola SuperSport HNL-a. Osijek je u prvom kolu dobro namučio Dinamo, ali je na domaćem terenu izgubio 2:0, primivši golove u završnim trenucima utakmice. Rijeka je prvenstvo otvorila pobjedom nad Slaven Belupom (2:0), no u srijedu je na Rujevici doživjela poraz od irskog Shelbournea (1:2) u trećem pretkolu Europa lige.

Trener Rijeke, Radomir Đalović, na današnjoj je konferenciji za medije najavio utakmicu s Osječanima: "Čeka nas teško gostovanje, momčad koja je odlično igrala protiv Dinama. U Osijeku je dobar stadion, očekujem da vidimo koji će igrači biti spremni kako bismo odigrali pravu utakmicu i probamo što prije zaboraviti Shelbourne."

Đalović je potom komentirao i stanje momčadi nakon poraza: "Oporavili smo se od šoka. Imali smo trening i analizu, dogodilo se što se dogodilo, to je nogomet. Imali smo loš dan i okolnosti koje su utjecale na rezultat. Teško je, ali to je život. Srećom, brzo je iduća utakmica, pa i revanš. Moramo gledati pozitivno i dobro reagirati u Osijeku i u drugoj utakmici sa Shelbourneom."

Na pitanja o mogućem podcjenjivanju protivnika rekao je: "Ja ih sigurno nisam podcijenio, a nisu ni igrači. Prije utakmice sam rekao da imenom nisu atraktivan protivnik, ali da fizički dobro izgledaju i da nisu loši. Prvaci su svoje zemlje. U najgoru ruku, nismo bili pravi i pored toga smo poveli, pa primili gol. Da nam je Majstorović ostao, ne bi nam došli do gola."

Đalović je osvrnuo i na kritike nakon poraza: "To je dio života. Kad si dobar, plješću ti. Kad si loš, kritike su na mjestu. Igrači i ja smo svega svjesni. Vjerujem da će kritike djelovati, svjesni su da su zakazali. Vjerujemo da ćemo se ispraviti."

O samom Osijeku rekao je: "Osijek je poletna momčad, ima dobru tranziciju. Protiv Dinama su bili OK, ali mi se moramo vratiti i ustabiliti, kao što smo igrali protiv Slavena i Ludogoreca. Dosta toga ovisi o igračima koji će biti spremni. Vidjeli ste protiv Dinama da su do 70. minute možda bili bolji protivnik, a onda su se ispuhali i radili promjene, pa im je pao ritam. Dobro trče, brzi su."

Na kraju se osvrnuo na zdravstveno stanje igrača: "Rukavina je u fazi oporavka, vidjet ćemo kakvo je stanje s njim i Stjepanom Radeljićem, i on je upitan. Vidjet ćemo što je s Merveilom Ndockytom, isto je imao želučane probleme. Niko Janković je također osjećao probleme. Vidjet ćemo danas na treningu tko je spreman. Majstorović sigurno neće biti u konkurenciji. Ne znamo hoće li biti spreman za Shelbourne niti kada će biti spreman. Polomili su mu tri zuba u prvoj sekundi utakmice. Radeljić ima danas preglede, vidjet ćemo kakva je situacija."

Đalović je zaključio: "Imali smo jedan trening. Imali smo utakmicu u srijedu, jedni su radili oporavak, drugi su imali zamjenski trening. Bio je to loš dan. Protiv Slavena su isti igrači igrali odlično. Vjerujem da ćemo biti bolji u narednim utakmicama."