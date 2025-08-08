Jasno je zašto Dinamo nije osvojio titulu prvaka: 'Bilo je to stvarno previše...'

Dinamo je u prošloj sezoni ostao bez svih trofeja, slaba mu je utjeha bila to što je u skupini Lige prvaka osvojio sjajnih 11 bodova, no gubitak naslova prvaka bio je bolan, a zacijelo i skup jer su plavi ostali bez značajnog financijskog kolača od Uefe. Iako, mogu dobar dio proračuna napuniti i u Europskoj ligi, u kojoj bi trebali biti još konkurentniji negoli u Ligi prvaka. U toj prošloj sezoni Dinamo je ostao bez naslova iako je bio daleko najefikasnija momčad lige (69 pogodaka), plavi su postigli 20 pogodaka više od Rijeke, a momčad s Rujevice na kraju se okitila naslovom prvaka. Rijeci je naslov prvaka donijela obrana, kao što je defenzivna igra plavima odnijela naslov prvaka. Naime, Dinamo je primio čak 20 pogodaka više od Rijeke, sedam više od Hajduka i 17 više od Varaždina.

– Istina, Dinamo je primio previše pogodaka u prošloj sezoni, dosta sam pratio našu ligu u toj sezoni, ali primiti više od 40 pogodaka apsolutno je previše. Momčad kao Dinamo može primiti 25-30 pogodaka, ali više od 40 je stvarno previše za vrhunsku momčad – kazao nam je bivši branič Dinama Andrej Panadić.

Dinamo u Osijeku nije primio pogodak, slavio je s 2:0 i činjenica da Nevistić nijednom nije morao u svoju mrežu po loptu može veseliti trenera plavih Marija Kovačevića. Koji se mogao malo zabrinuti na pripremama u Sloveniji jer ni tamo nije bilo utakmice u kojoj se mreža plavih nije tresla.

– U prošloj sezoni Dinamo je primao jako puno golova, to nam se i sada događalo i na tome ćemo sigurno raditi, te stvari treba popraviti iako to nije stvar samo zadnje linije, nego defenzivne igre cijele momčadi – rekao nam je trener Dinama.

Plavi su u Osijeku ponudili potpuno novu zadnju liniju, u odnosu na prošlu sezonu sva četiri igrača u zadnjoj liniji novi su. Na desnom beku bio je Moris Valinčić, koji je odigrao odlično i s pravom ponio epitet igrača utakmice, na lijevom je beku bio Matteo Perez Vinlöf, a stoperi Sergi Dominguez i Scott McKenna. I samo je McKenna među njima s većim iskustvom, njemu je 28 godina, ali ima i više od 40 nastupa za škotsku reprezentaciju. Ostala trojica, Valinčić Dominguez i Perez Vinlöf, jako su mladi, Valinčiću su 22 godine, Dominguezu 20, a Perez Vinlöfu tek 19 godina.

Njih četvorica zacijelo će i dalje držati te pozicije iako Dinamo ima širinu kadra i za te pozicije: na desnom beku Pierre-Gabriela, koji se defenzivno nije baš iskazao ni prošle sezone, a ni na ovoljetnim pripremama, na lijevom Brunu Godu, koji je s pravom došao u Dinamo, a na stoperima čekaju Theophile i Galešić. Tu je i mladi Leon Jakirović, koji pokazuje da zaslužuje poneku priliku, Moreno Živković zasad se nije nametnuo, ali još je tu i bude li trebalo, može uskočiti. Puno je tu novih imena, Galešić nije tu dugo, na proljeće se tražio i nije izborio udarnu postavu, samo je Theophile iz stare garde ostao na dispoziciji i uvijek može pomoći. No sve te nove igrače zacijelo nije lako uigrati.

– Ako radiš normalno na pripremama, onda se možeš uigrati iako imaš novu zadnju liniju. Istina, Škot McKenna nije imao puno vremena jer je kasnije došao. Ali momčad se može dobro uigrati na pripremama, ako trener inzistira na detaljima, onda ih može i uigrati, ako trener ima viziju, ako pozna svoje igrače, onda to nije problem napraviti na pripremama. Ako je netko i došao kasnije, ne mora to biti problem, ako je riječ o školovanom igraču, ako ima taktičko znanje, ako je pametan, ne treba mu puno za 'hvatanje' igre svoje momčadi. Uvijek je važno da trener ima viziju, način na koji želi igrati, iako nikad ne postoje jamstva da će sve biti dobro i prema željama. Uostalom, obrana se ne sastoji od tih igrača u zadnjoj liniji, bez obzira na to igraju li s četvoricom ili petoricom otraga – rekao nam je Andrej Panadić.

Osijek tijekom derbija nije napravio previše problema Dinamu, stvorio je samo jednu-dvije prilike, ali to samo znači da je, uz pokoju grešku, maksimirska momčad dobro odigrala defenzivnu zadaću, a zadnja je linija i te pokoje plave propuste dobro rješavala. Uz to, igrači iz zadnje linije sudjelovali su i izgradnji igre, a to je ono što se od njih i traži. Tu ne mislimo samo na bekove, od kojih se i očekuje da idu naprijed, ali Dinamo i od stopera traži izlaženje s loptom. I tu su plavi stoperi bili dobri, pogotovo Sergi Dominguez, koji je u prvom kolu HNL-a od svih imao najviše dodira s loptom. Što i ne treba čuditi s obzirom na to da je dečko prošao Barceloninu školu i da ima odličnu tehniku. Stoga se od njega to i očekivalo, zbog toga je i doveden i velika je perspektiva plavih. U sve se to dobro uklopio i Scott McKenna iako je bilo sumnji u Škota, mislilo se da je tu samo za skok i duge 'otočke' lopte. O bekovima, Valinčiću i Perez Vinlöfu već je puno toga napisano tijekom priprema, a oni su te hvalospjeve opravdali i u Osijeku.