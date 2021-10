Najveće zvijezde hrvatske gimnastike nastupaju na rekordnom Prvenstvu Hrvatske u Osijeku

Osječka dvorana Gradski vrt i Gimnastičko društvo Osijek-Žito, drugu godinu za redom ugostiti će sve ono najbolje što nudi hrvatska gimnastika. Od petka do nedjelje (29.-31. listopada) domaćini su Prvenstva Hrvatske u svim kategorijama muške i ženske sportske gimnastike i to: 30. Ekipnog, višebojskog i pojedinačnog PH u apsolutnom programu, 5. u univerzalnom programu te 1. Ekipnog i višebojskog PH u slobodnom i obaveznom programu.

“Ostalo je još nekoliko dana do početka PH u Osijeku, a i ove, kao i prošle godine kada smo bili domaćini, na snazi su posebni protokoli i uvjeti zaštite od pandemije koronavirusa koje ćemo mi ispoštovati maksimalno kako bismo zaštitili sve naše natjecatelje, trenere, suce, delegate i posjetitelje koji će doći u Osijek. Kao višegodišnji organizatori Svjetskog kupa u Osijeku spremni dočekujemo organizaciju PH iza koje stoji iskusan tim stručnjaka. Ove godine imamo rekordan broj prijavljenih sportaša, više od 500 natjecatelja iz 33 kluba koji je nadmašio prošlogodišnje brojke kada smo također imali rekord. Državno prvenstvo je najveće nacionalno natjecanje koje nam daje za mogućnost promociju našeg sporta, a i za grad Osijek puno znači u smislu kontinentalnog turizma, sportskog turizma, jer očekujemo veliki broj posjetitelja, sportaša i njihovih roditelja i prijatelja iz cijele Hrvatske”, rekao je Vladimir Mađarević, direktor natjecanja.

Među 500-tinjak sportaša naći će se i gotovo svi hrvatski reprezentativci.

“Glavni smisao Državnog Prvenstva je da nastupe svi najbolji. Nerijetko se u sportu događa da glavne zvijezde izbjegavaju nacionalna prvenstva, jer kao ono im nije bitno. Ja osobno mislim da je jako bitno i za promociju našeg sporta i za mlade koji imaju privilegiju u istoj dvorani nastupiti uz svoje uzore, olimpijce, svjetske, europske medaljaše…”, dodao je Mađarević.

Možda i najbolju potvrdu koliko je i sportašima bitno, poslao je svježi svjetski finalist Filip Ude koji je tek kasno sinoć (ponedjeljak) sletio iz Japana u Hrvatsku i koji ovog vikenda dolazi u Osijek.

“Trener Igor Križimski mi je baš prije kvalifikacija Svjetskog prvenstva rekao ‘idemo na Državno”. Nemam nikakav problem nastupiti. To je i jedna vrsta zahvale mom klubu GK MZ Macan. Uostalom i moj posao. Ako treneri odluče da negdje nastupam, to je onda to”, rekao je Ude.

U Osijeku će nastupiti kompletna reprezentacija koja je proteklog tjedna bila u Japanu. Prošlogodišnji viceprvak Europe na parteru Aurel Benović, Marko Jovičić, Jakov Vlahek, Mateo Žugec i Christina Zwicker, ali i dvostruka olimpijka Ana Đerek, standardna reprezentativka Tijana Korent, Sara Šulekić…

“Uvijek je lijepo kad možeš svom klubu vratiti nekako bar dio onoga što ulažu u tebe. Vjerujem da mom GK Marjanu mogu donijeti neke lijepe stvari na ovom Prvenstvu. Nadam se da će to nešto vrijediti i gradu Splitu. Iskreno, moja forma nije onakva kakvu sam imala ovoga ljeta na Igrama u Tokiju niti kakva je bila u rujnu kada sam u Mersinu osvojila ukupnu pobjedu Svjetskog kupa na parteru i gredi. Ne bi ni bilo normalno da mi je nakon takve teške olimpijske sezone forma još na vrhuncu, ali svejedno se veselim nastupu i odlasku u Osijek”, poručila je Ana Đerek koja će nastupiti na gredi i parteru.

Aktualni srebrni olimpijac na preči, Tin Srbić i Robert Seligman biti će jedini standardni reprezentativci koji zbog ozljeda neće moći odraditi ovo PH.

“Moja ozljeda leđa još uvijek nije sanirana. Na treninzima još ne radimo vježbe niti ono što dodatno stvara bolove. Ne bi bilo smisla riskirati u ovom trenutku kada sam se već okrenuo prema novom olimpijskom ciklusu u kojem svoju vježbu na preči moram u potpunosti izmijeniti”, objasnio je Tin.

Među 33 kluba koji će nastupiti u Osijeku najviše natjecatelja imati će ZTD Hrvatski Sokol, njih 51, GK Sokol Karlovac 40, Inova-Gim Osijek 34, AGK Stellae 27, GK Rijeka 26, GK Dubrava 25, GK Novi Zagreb 23, GK Petrinja i GK Trešnjevka 22, GK Vukovar 21, GK Vindija 20…

U petak, prvoga dana natjecanja na programu je ženski apsolutni program (od 14:00 do 19:00 sati), u subotu muški apsolutni i univerzalni te ženski slobodni (od 9:00 do 20:00 sati), a u nedjelju muški slobodni i obavezni te ženski obavezni (od 8:30 do 18:00 sati).

Ulaz na natjecanje je slobodan za sve posjetitelje, a svi posjetitelji stariji od 12 godina moraju na ulazu predočiti digitalnu EU COVID potvrdu.