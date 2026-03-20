LEGENDA

Ronnie O'Sullivan postavio novi rekord po broju broj bodova u jednom posjetu stolu

Screenshot Youtube
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
20.03.2026.
u 19:16

U snookeru se 147 bodova, odnosno pospremanje po 15 crvenih i crnih kugli zaredom, a onda i svih preostalih kugli po određenom rasporedu (žuta, zelena, smeđa, plava, roza, crna) smatra kao maksimum

Najbolji igrač snookera svih vremena, 50-godišnji Englez Ronnie O'Sullivan u petak je postavio novo postignuće u svojoj fantastičnoj karijeri tijekom koje je osvojio i sedam naslova svjetskog prvaka, on je u četvrtfinalu turnira "World Open" u Yushanu ostvario najveći broj bodova u jednom posjetu stolu u povijesti koji sada iznosi 153.

U snookeru se 147 bodova, odnosno pospremanje po 15 crvenih i crnih kugli zaredom, a onda i svih preostalih kugli po određenom rasporedu (žuta, zelena, smeđa, plava, roza, crna) smatra kao maksimum, što je O'Sullivan tijekom svoje sada već 34-godišnje profesionalne karijere ostvario čak 17 puta, ali postoji iznimka kada suparnik odigra nedopušteni udarac i sudac procijeni kako igrač ima pravo na takozvanu slobodnu kuglu, odnosno može nominirati bilo koju kuglu na stolu kao dodatnu crvenu i tako započne "break". Upravo se to dogodilo u petak kada je Velšanin Ryan Day u trenutku kada su još uvijek sve kugle bile na stolu odigrao nedopušteni udarac i ponudio O'Sullivanu slobodnu kuglu.

O'Sullivan je to iskoristio, krenuo u "break" pospremivši zelenu kuglu, a zatim i crnu. Uslijedilo je čišćenje stola tijekom kojega je O'Sullivan nakon 15 crvenih 13 puta pospremao crnu kuglu, a dva puta rozu te onda i sve ostale kugle pa je stigao do nesvakidašnjeg rezultata od 153. Time je nadmašio rekord Jamiea Burnetta koji je 2004. godine ostvario "break" od 148.
snooker ronnie o'sullivan

Još iz kategorije

'TEŠKO U MLAĐIM DANIMA'

Poznati Hrvat o traumi iz djetinjstva: Bio sam drugačiji i zadirkivali su me, znali su biti okrutni

- Tek sam negdje u šestom razredu osjetio da imam problem. Djetinjstvo je zapravo bilo privikavanje na to. Cijelu osnovnu školu bio sam jedini u generaciji s takvim problemom. Bio sam zadirkivan jer su tada aparati bili puno veći nego danas. Veličina aparata ovisi o oštećenju sluha. Na početku sam nosio srednje aparate s malim baterijama koje su trajale tjedan do dva

