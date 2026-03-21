Šok za kupca koji je platio 195 tisuća eura za odijelo olimpijske dive, saznao da je prevaren!

Krajem veljače, anonimni kupac izdvojio je nevjerojatnih 195.000 eura za odijelo koje je nizozemska zvijezda brzog klizanja Jutta Leerdam (27) navodno nosila tijekom svoje utrke na Olimpijskim igrama 2026. godine. Međutim, sada se podigla velika prašina oko ovog skupocjenog komada opreme.

Prema pisanju njemačkih medija, ispostavilo se da narančasto-plavo odijelo uopće nije ono koje je Leerdam nosila tijekom svoje pobjedničke utrke na 1000 metara u Milanu. Tek nakon završetka aukcije otkriveno je da lijepa Nizozemka zapravo nije nosila taj komad odjeće na samom natjecanju.

Nakon svega, oglasio se i Nizozemski olimpijski odbor:

- Platforma MatchWornShirt (MWS), koja je nedavno u naše ime organizovala aukciju sportske opreme Nizozemskog olimpijskog tima, ispravila je status prodanog odijela Jutte Leerdam.

Odbor je dodatno pojasnio što se točno dogodilo:

- Nakon istrage i konzultacija sa svim uključenim stranama, utvrđeno je da dotično odijelo nije natjecateljsko odijelo koje je Leerdam nosio u utrkama na 500 i 1000 metara u Milanu. Stoga je status predmeta promijenjen iz 'nošeno natjecateljsko odijelo' u 'olimpijsko odijelo za brzo klizanje'.

Još uvijek nije poznato čije je točno odijelo prodano, ali je kupac sa najvišom ponudom obaviješten o ovoj novonastaloj situaciji. Ipak, bez obzira na ovu situaciju, prihod od aukcije ići će u prave ruke i namijenjen je razvoju mladih talenata brzog klizanja u Nizozemskoj.