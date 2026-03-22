Batida dobila pobjednicu: dolazak Maje podiže ljestvicu ambicija

Konjički klub Batida dobio je veliko pojačanje – u klub je stigla jedna od najperspektivnijih mladih jahačica u endurance disciplini konjičkog sporta, Maja Taslidžić. Nova članica već se upisala zlatnim slovima u regionalnu povijest, osvojivši naslov balkanske prvakinje 2025. godine na prvenstvu u Istri, u organizaciji Hrvatskog konjičkog saveza i KK Istra.

Riječ je o sportašici koja ne ostavlja prostor za slučajnost. U paru sa svojim grlom Vezerom gradi priču koja se sve više pretvara u sinonim za kontinuitet, izdržljivost i vrhunske rezultate. Upravo ta povezanost jahačice i konja, ključna u enduranceu, pokazala se kao njezina najveća snaga.

Put do vrha nije bio slučajan. Pod vodstvom trenerice Viktorije Bulić, kao članica KK Herculesa, Maja je sustavno gradila karijeru i iz natjecanja u natjecanje potvrđivala svoj potencijal. Pobjeda na Balkanijadi samo je logičan nastavak tog puta.

Već ranije dominirala je u juniorskoj konkurenciji na državnim prvenstvima, a pravi iskorak napravila je na međunarodnoj sceni. FEI natjecanja u Austriji, Mađarskoj i posebno Slovačkoj pokazala su da se radi o jahačici za velike stvari. U Šamorinu je, na zahtjevnim dionicama od 120 i 87 kilometara, redovito osvajala mjesta na postolju, što u enduranceu, disciplini koja testira granice izdržljivosti i koncentracije, ima posebnu težinu.

Potvrda kvalitete stigla je i nastupom na Svjetskom prvenstvu 2025. godine, gdje je Maja pokazala da može konkurirati i na najvišoj razini. Njezin dolazak u KK Batida zato nije samo transfer, nego jasna poruka. Klub podiže ljestvicu ambicija i dodatno jača svoje redove u svim disciplinama. U sportu u kojem detalji odlučuju, a granica između pobjede i poraza često ovisi o snazi karaktera, Batida je dobila upravo ono što joj treba – sportašicu koja zna pobjeđivati. Ako dosadašnji rezultati nešto govore, onda je to da je pred njom tek ono najbolje.