Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 46
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Konjički sport

Batida dobila pobjednicu: dolazak Maje podiže ljestvicu ambicija

Foto: Priavtna arhiva
1/5
Autor
Damir Mrvec
22.03.2026.
u 11:43

Konjički klub Batida dobio je veliko pojačanje – u klub je stigla jedna od najperspektivnijih mladih jahačica u endurance disciplini konjičkog sporta, Maja Taslidžić. Nova članica već se upisala zlatnim slovima u regionalnu povijest, osvojivši naslov balkanske prvakinje 2025. godine na prvenstvu u Istri, u organizaciji Hrvatskog konjičkog saveza i KK Istra.

Riječ je o sportašici koja ne ostavlja prostor za slučajnost. U paru sa svojim grlom Vezerom gradi priču koja se sve više pretvara u sinonim za kontinuitet, izdržljivost i vrhunske rezultate. Upravo ta povezanost jahačice i konja, ključna u enduranceu, pokazala se kao njezina najveća snaga.

Put do vrha nije bio slučajan. Pod vodstvom trenerice Viktorije Bulić, kao članica KK Herculesa, Maja je sustavno gradila karijeru i iz natjecanja u natjecanje potvrđivala svoj potencijal. Pobjeda na Balkanijadi samo je logičan nastavak tog puta.

Već ranije dominirala je u juniorskoj konkurenciji na državnim prvenstvima, a pravi iskorak napravila je na međunarodnoj sceni. FEI natjecanja u Austriji, Mađarskoj i posebno Slovačkoj pokazala su da se radi o jahačici za velike stvari. U Šamorinu je, na zahtjevnim dionicama od 120 i 87 kilometara, redovito osvajala mjesta na postolju, što u enduranceu, disciplini koja testira granice izdržljivosti i koncentracije, ima posebnu težinu.

Potvrda kvalitete stigla je i nastupom na Svjetskom prvenstvu 2025. godine, gdje je Maja pokazala da može konkurirati i na najvišoj razini. Njezin dolazak u KK Batida zato nije samo transfer, nego jasna poruka. Klub podiže ljestvicu ambicija i dodatno jača svoje redove u svim disciplinama. U sportu u kojem detalji odlučuju, a granica između pobjede i poraza često ovisi o snazi karaktera, Batida je dobila upravo ono što joj treba – sportašicu koja zna pobjeđivati. Ako dosadašnji rezultati nešto govore, onda je to da je pred njom tek ono najbolje.

Ključne riječi
balkanijada Istra Batida endurance Konjički sport

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!