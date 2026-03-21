Kladioničar odigrao nevjerojatnu okladu za pamćenje pa zaradio 500 puta više od uloženog

Veliki ljubitelj pikada obogatio se za gotovo 5000 funti uloživši samo 10 funti na ishod meča Premier lige između Lukea Littlera i Michaela van Gerwena. Njegov nevjerojatan dobitak izazvao je golemu pozornost u javnosti zbog gotovo nemogućeg scenarija koji se dogodio.

Sretni i spretni kladioničar Stevan Wil De Cotten uplatio je listić s ogromnim koeficijentom od 500. Uvjet je bio da i Littler i van Gerwen u polufinalnom meču sedme večeri Premier lige u Dublinu ostvare tzv. checkout od 170 poena. Radi se o najvećem mogućem završetku s tri strelice, u svijetu pikada poznatom kao Velika riba, koji pod velikim pritiskom zahtijeva pogađanje polja trostruki 20, zatim još jednom trostruki 20 te na kraju i samog centra mete.

Nevjerojatan scenarij zaista se i dogodio te je dobitak postao regularan. Nizozemac van Gerwen prvi je pogodio 170 za vodstvo od 5:3, da bi Littler potom učinio isto kako bi izjednačio rezultat, a onda i osvojio odlučujući leg za ukupnu pobjedu.

Ovim zgoditkom sretni je igrač osvojio ukupno 5005 funti, što je izazvalo toliko čuđenje da su neki korisnici na društvenim mrežama posumnjali da priča nije istinita.

- Upravo sam dobio na najboljoj okladi svih vremena. Ovo mi je promijenilo život. Stavio sam sasvim normalnu okladu, a sada me svi čudaci optužuju da je lažna - objavio je sretni dobitnik lijepe nagrade.