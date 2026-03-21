Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 62
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
UŽIVO Počela je Večernjakova ruža!
FOTO Pogledajte tko je sve stigao u HNK: Poznata lica zablistala na dodjeli Večernjakove ruže!
Enis Bešlagić je osvojio Večernjakovu ružu
Jakov Jozinović je novo lice godine: 'Na mladima svijet ostaje, mi smo budućnost'
Ema Branica je TV osoba godine: 'Mi ćemo se truditi i dalje, već 18 godina jako se trudim'
(Ne)uspjeh prvaka osvojio je nagradu Digitalna ruža
Plesnjak proglašen radijskom emisijom godine
Jurkotić: 'Radio je oduvijek bio moja prva ljubav, 28 godina se bavim ovim poslom'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAKVA SREĆA

Kladioničar odigrao nevjerojatnu okladu za pamćenje pa zaradio 500 puta više od uloženog

Nick Ball v Brandon Figueroa - WBA World Featherweight Title
Ed Sykes/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
21.03.2026.
u 11:22

Njegov nevjerojatan dobitak izazvao je golemu pozornost u javnosti zbog gotovo nemogućeg scenarija koji se dogodio

Veliki ljubitelj pikada obogatio se za gotovo 5000 funti uloživši samo 10 funti na ishod meča Premier lige između Lukea Littlera i Michaela van Gerwena. Njegov nevjerojatan dobitak izazvao je golemu pozornost u javnosti zbog gotovo nemogućeg scenarija koji se dogodio.

Sretni i spretni kladioničar Stevan Wil De Cotten uplatio je listić s ogromnim koeficijentom od 500. Uvjet je bio da i Littler i van Gerwen u polufinalnom meču sedme večeri Premier lige u Dublinu ostvare tzv. checkout od 170 poena. Radi se o najvećem mogućem završetku s tri strelice, u svijetu pikada poznatom kao Velika riba, koji pod velikim pritiskom zahtijeva pogađanje polja trostruki 20, zatim još jednom trostruki 20 te na kraju i samog centra mete.

Nevjerojatan scenarij zaista se i dogodio te je dobitak postao regularan. Nizozemac van Gerwen prvi je pogodio 170 za vodstvo od 5:3, da bi Littler potom učinio isto kako bi izjednačio rezultat, a onda i osvojio odlučujući leg za ukupnu pobjedu. 

Ovim zgoditkom sretni je igrač osvojio ukupno 5005 funti, što je izazvalo toliko čuđenje da su neki korisnici na društvenim mrežama posumnjali da priča nije istinita.

- Upravo sam dobio na najboljoj okladi svih vremena. Ovo mi je promijenilo život. Stavio sam sasvim normalnu okladu, a sada me svi čudaci optužuju da je lažna - objavio je sretni dobitnik lijepe nagrade. 

Neki se čude, ali ovaj 'vatreni' je itekako zaslužio biti na popisu izbornika Dalića
Ključne riječi
kladionica Luke Littler Pikado

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!