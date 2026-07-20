FOTO Nakon prekida s Petrom Anastasia se vratila na Instagram! Objavila vruće fotke na kojima je u badiću

Anastasia Kaleb, poznata iz showa 'Gospodin Savršeni', jučer je javno priznala da je njezina veza s Petrom gotova, nakon čega je privremeno ugasila svoj Instagram profil. Ipak, profil je ubrzo ponovno aktivirala, podijelivši s pratiteljima nove fotografije s ljetovanja na kojima pozira u atraktivnom crnom kupaćem kostimu. S njezina su profila sada uklonjene sve zajedničke uspomene s Petrom, a par se više ni ne prati na ovoj društvenoj mreži.

Podsjetimo, Anastasia je jučer potvrdila prekid. "Iz poštovanja prema našem odnosu neću iznositi detalje našeg prekida. Mogu samo reći da je odluka bila moja nakon što je narušeno ono što smatram temeljem svake veze. Petru želim sve najbolje", iskreno je poručila za Net.hr. Podsjetimo, par se upoznao u posljednjoj sezoni popularnog realityja, gdje je upravo ona bila pobjednica kojoj je Petar u finalu uručio zadnju ružu.

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Iako su nakon završetka snimanja nastavili svoju romansu i često objavljivali sretne trenutke naglašavajući stabilnost svoje veze, čini se da je idili došao kraj. Sumnje u njihov prekid pojavile su se čim je Anastasia deaktivirala profil, a Petar sa svog računa izbrisao njihove zajedničke fotografije. Premda je ostala suzdržana oko konkretnih razloga, njezine riječi sugeriraju da je do razlaza došlo jer su narušene vrijednosti koje smatra ključnima za svaku kvalitetnu ljubavnu vezu.