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SVE SU UZELI

Španjolci dominiraju nagradama na Svjetskom prvenstvu: Zlatna lopta pripala sjajnom veznjaku

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
James Lang/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
20.07.2026.
u 00:45

Očekivano je nagradu za najboljeg vratara odnio Unai Simon budući da je Španjolska u svih osam utakmica primila samo jedan pogodak

Osim što se okitila naslovom svjetskog prvaka, španjolska reprezentacija potpuno je izdominirala i kada su u pitanju individualne nagrade na Svjetskom prvenstvu 2026.

Tradicionalno se na kraju Mundijala dodijeljuju nagrade za najboljeg mladog igrača, najboljeg igrača i najboljeg vratara. Na ovom svjetskom prvenstvu, sve će te nagrade kući odnijeti španjolski nogometaši.

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Očekivano je nagradu za najboljeg vratara odnio Unai Simon budući da je Španjolska u svih osam utakmica primila samo jedan pogodak i to u osmini finala protiv Belgije. Mnogima je prvi favorit za naslov najboljeg mladog igrača prije turnira bio Lamine Yamal, ali ona je otišla njegovom reprezentativnom i klupskom suigraču - sjajnom stoperu Pauu Cubarsiju.

Zlatnu loptu Svjetskog prvenstva, nagradu za najboljeg igrača, odnio je iskusni veznjak Rodri koji je prije dvije godine odnio i nagradu za najboljeg igrača svijeta, ujedno i kapetan Španjolske.

Jedini individualni trofej koji nisu osvojili Španjolci jest Zlatna kopačka, nagrada za najboljeg strijelca. Ona je pripala Francuzu Kylianu Mbappeu koji je zabio deset pogodaka.
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