Evo koliko je Španjolska zaradila osvajanjem Svjetskog prvenstva: Iznos je nevjerojatan

Španjolska je pobijedila Argentinu u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. s 1:0 i drugi puta se okitila naslovom svjetskog prvaka. Pogodak odluke zabio je Ferran Torres u 106. minuti, a mogla je njihova pobjeda biti i uvjerljivija, ali Emiliano Martinez bio je iznimno raspoložen na vratima Argentine.

Naravno da je naslov prava nagrada, ali osim trofeja, zlatnih medalja i prstenova prvaka osigurali su si i veliku financijsku nagradu. Pobjedniku Svjetskog prvenstva, odnosno njihovom Savezu, pripada čak 43,7 milijuna eura.

Argentini će kao poraženom finalistu pripasti nagrada od 28.8 milijuna eura. Dodajmo i kako će trećeplasirana Engleska zaraditi nešto više od 25 milijuna eura.

Španjolcima je ovo drugi naslov prvaka svijeta nakon 2010.