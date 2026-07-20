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OGROMNE CIFRE

Evo koliko je Španjolska zaradila osvajanjem Svjetskog prvenstva: Iznos je nevjerojatan

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
MIKE SEGAR/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
20.07.2026.
u 00:31

Argentini će kao poraženom finalistu pripasti nagrada od 28.8 milijuna eura

Španjolska je pobijedila Argentinu u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. s 1:0 i drugi puta se okitila naslovom svjetskog prvaka. Pogodak odluke zabio je Ferran Torres u 106. minuti, a mogla je njihova pobjeda biti i uvjerljivija, ali Emiliano Martinez bio je iznimno raspoložen na vratima Argentine.

Naravno da je naslov prava nagrada, ali osim trofeja, zlatnih medalja i prstenova prvaka osigurali su si i veliku financijsku nagradu. Pobjedniku Svjetskog prvenstva, odnosno njihovom Savezu, pripada čak 43,7 milijuna eura. 

Argentini će kao poraženom finalistu pripasti nagrada od 28.8 milijuna eura. Dodajmo i kako će trećeplasirana Engleska zaraditi nešto više od 25 milijuna eura.

Španjolcima je ovo drugi naslov prvaka svijeta nakon 2010.

Ključne riječi
zarada SP 2026. Španjolska nogometna reprezentacija

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