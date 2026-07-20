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Španjolska nakon puno muke i produžetaka svladala katastrofalnu Argentinu i ponovno je svjetski prvak
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REAKCIJE NAKON FINALA

Evo što svjetski mediji pišu o trijumfu Španjolske nad Argentinom, svi ponavljaju jednu stvar

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
20.07.2026.
u 00:25

Zaključak svjetskih medija: Argentina je izgubila finale, ali najveća priča je rođenje nove nogometne sile. Španjolska je spojila iskustvo i mladost, osvojila najveći trofej i najavila eru u kojoj bi Lamine Yamal mogao biti lice svjetskog nogometa.

Španjolska je osvojila Svjetsko prvenstvo pobjedom 1:0 protiv Argentine nakon produžetaka, a svjetski mediji finale su opisali kao obračun dvije najbolje reprezentacije turnira – momčadi koja je predstavljala novu nogometnu generaciju i aktualnog prvaka predvođenog Lionelom Messijem.

Associated Press istaknuo je dominaciju Španjolske u finalu. Amerikanci navode da je Španjolska imala više udaraca i kornera te da je Ferran Torres odlučio utakmicu pogotkom u 106. minuti produžetka. Posebno su naglasili povijesni značaj pobjede, Španjolska je postala prva reprezentacija koja istodobno drži naslove svjetskog prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji.

The Guardian je naglasio sudar dviju nogometnih filozofija, argentinske momčadi izgrađene oko iskustva i Messijeve posljednje velike prilike te španjolske reprezentacije predvođene mladim zvijezdama poput Laminea Yamala. "Trebalo im je dugo vremena da slome žestoki otpor Argentine, ali Ferran Torres preuzeo je ulogu Inieste postigavši ​​pobjednički gol u 106. minuti", navodi se.

Fox Sports prije finala opisao je utakmicu kao dvoboj "najboljeg napada" i "najbolje obrane", ističući da je Argentina predvođena Messijem tražila obranu naslova, dok je Španjolska pokušavala potvrditi status nove dominantne sile. Nakon pobjede upravo je taj narativ ostao glavna tema: kraj jedne ere i početak nove koju će predvoditi Lamine Yamal.

"Lionel Messi sjedi na terenu i promatra oko sebe. Je li to posljednji put da vidimo velikana na svjetskoj sceni?", navodi BBC.

"Je li to kraj Lionela Messija u dresu Argentine? Tužan način da se povuče ako mu je to posljednji ples", piše The Sun.

"Ovom pobjedom, španjolska superzvijezda Lamine Yamal (19) slavila u dvoboju generacija protiv Messija, koji je 20 godina stariji od njega. A njih dvojica imaju povijest. Godine 2007., tada 20-godišnji Messi okupao je petomjesečnog Yamala za UNICEF-ov kalendar. 19 godina kasnije, Yamal je svrgnuo svjetskog prvaka", navodi njemački Bild.
Ključne riječi
Argentina reprezentacija Španjolska reprezentacija

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