Španjolski mediji u deliriju: Messi plače, to je plač cijele Argentine

Španjolska je po drugi puta u svojoj povijesti svjetski nogometni prvak. Nakon Južne Afrike 2010., SAD, Meksiko i Kanada 2026. bit će upisani u povijest španjolske nogometne reprezentacije. Europski prvaci svjetski naslov dodali su pobjedom protiv Argentine 1:0 u finalu.

Pogodak odluke zabio je Ferran Torres na početku drugog produžetka, u 106. minuiti. Španjolska je slavila apsolutno zasluženo, a samo mogu žaliti što slavlje nije bilo i uvjerljivije.

O nemoći Argentine najbolje govori podatak da su Gaučosi ubilježili svega dva udarca na gol Španjolaca, oba na samom kraju.

A evo što španjolski mediji pišu o utakmici i osvojenom naslovu.

"Messi plače. To je plač cijele nacije. Imao je sjajno Svjetsko prvenstvo, ali danas nije mogao ništa učiniti protiv velike Španjolske. Ovo bi moglo biti njegovo posljednje Svjetsko prvenstvo s 39 godina", navodi El Pais.

"Dok nam suze naviru na oči, a emocije su jake, posebno zbog onih koji više nisu s nama (a ima ih mnogo), vrijeme je da izvijestimo da je Španjolska ostvarila svoju najveću pobjedu ikada protiv Messijeve momčadi. Ferran Torres, autor monumentalnog gola, ulazi u panteon heroja", piše Marca.

"Finale Svjetskog prvenstva... i kakvo finale. Završnica u produžecima ostavila nas je bez daha kada je Ferran Torres zabio u 106. minuti, pogodak koji nas vraća u slavu. Bilo je prekrasno, bilo je pravedno. Sve drugo bilo bi spoticanje nogometa i nagrađivanje onih koji su došli u New Jersey rušiti, a ne graditi", navodi AS.