Nadigravši cedevitaše, cibosi obranili vodeću poziciju u Ligi za prvaka

Košarkaši Cibone u gradskom su derbiju nadigrali Cedevitu Junior (86:73) i tako, tri kola prije kraja osnovnog dijela natjecanja, i dalje drže vodeće mjesto u Ligi za prvaka koja će iznjedriti startne brojeve za doigravanje za prvaka.

Ključno odvajanje košarkaši Cibone izveli su krajem prve i većim dijelom druge četvrtine kada su serijom 16:0 otišli na "plus 18" (35:17). U 18. minuti prednost cibosa narasla je i na "plus 20" (44:24) pa su u drugom poluvremenu gosti krenuli u lov.

U prvom naletu smanjili su na "minus 12" (49:37), a u posljednjoj četvrtini i na "plus 10" (73:63) i to u petorci bez svog najboljeg igrača Krune Simona. A kada se on vratio u teren cedevitaši su svoj zaostatak spustili na jednoznamenkastu brojku (80:71) ali prekasno, na isteku 38. minute.

A u tim posljednjim minutama cibosi su zapečatili svoju pobjedu s tri "pick and roll" akcije između razigravača Kapuste i realizatora Vukovića.

- U tim trenucima znali smo što hoćemo. Na strani pomoći smo ostavili Majcunića koji je jako dobar šuter a Vuković se, nakon dobrog bloka, jako dobro rolao a Kapusta ga je pronalazio između dva igrača - opisao je završne napade Cibonin trener Josip Sesar koji je pohvalio i teškog centra Krešimira Ljubičića (22 koša, 7 skokova) s kojim je njegova momčad dobila dubinu napada:

- Ljubo je odigrao sjajnu utakmicu. U reketu je bio nezaustavljiv. Igrao je sjajno pa su se oni morali skupljati oko njega, punio je reket, a on se dobro snalazio. No, to čak i nismo dobro iskoristili jer smo odlagali šuteve, zabili smo samo četiri trice, a i nedostajao nam je prvi šuter Smajlagić.

A što je bilo s njim? Viđen je na zagrijavanju.

- Na zagrijavanju je osjetio bol u koljenu. Pokušao se zagrijati na sobnom biciklu a kada sam ga pogledao dao mi je do znanja da ne može igrati. Osim njega nedostajao nam je i Bundović a cedevitašima Ciani i Mustapić.

A baš ta skraćena rotacija mučila je trenera Cedevite Junior Damira Mulaomerovića:

- U nedostatku Cianija nismo spriječili dubinu Cibonina napada a nisam mogao računati niti na Mustapića koji je počeo lagano trčkarati. Nažalost, Ciani se možda neće vratiti do kraja sezone. Ima neku virusnu infekciju i preporučeno mu je strogo mirovanje a i ako se vrati pitanje je u kakvom će biti stanju.

No, nije Mula u izostancima važnih igrača tražio alibi za ovaj poraz:

- Odigrali smo ispod svoje kvalitete a mi ako nismo na 110 posto tada ne možemo dobiti abaligaše. Zakazali smo u svemu što smo na treningu pripremali. Danas to nije išlo osim Simonu i u drugom poluvremenu Marčinkoviću. Za pobijediti Cibonu moramo biti mentalno čvršći a kako smo igrali još imamo i dobar rezultat.

Marčinković je u drugom poluvremenu zabio tri trice, a u redovima gostiju jedini dvoznamenkasti igrač bio je veteran Simon (26 koševa, 7 skokova, 5 asista). A Cibona ih je imala četvoricu - centre Ljubičića (22) i Vukovića (12) te bekove šutere Aranitovića (14) i šutera Majcunića (12). Nespremni Mazalin, koji nije trenirao tri dana, pružio je ruku i zabio devet koševa i uknjižio šest skokova. Prvi razigravač Kapusta nije imao šuterski dan (1-6) ali je oplemenio igru svoje momčadi s devet asistencija.

Poredak u Ligi za prvaka: 1. Cibona 24-5, 2. Zadar 23-6, 3. Split 22-6, 4. Cedevita Junior 21-8, 5. Šibenka 42-13, 6. Furnir 13-15.