Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
nioINCIDENT U ITALIJI

Zbog srpske ljepotice zvijezda se odrekla katoličanstva, a sada su oboje uhićeni nakon skandala

Milica Tasić
Instagram
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.10.2025.
u 15:45

Ekipa hitne pomoći se zaustavila i pitala Argentinca zašto to radi, a on ih je navodno optužio da su mu smetali jer su se igrali sa svojim telefonima

Šokantna vijest dolazi iz Italije, točnije Bologne, gdje je policija uhitila argentinskog košarkaša Lucu Vildozu i njegovu suprugu Milicu Tasić, poznatu odbojkašicu iz Srbije. Talijanski mediji objavili su kako je Vildoza u Bologni prvo provocirao, a potom fizičk napao članove ekipe hitne medicinske pomoći.

Vozilo hitne bilo je na putu prema mjestu prometne nesreće u trenutku kad je došlo do sukoba. Portal Il resto del Carlino piše kako je Vildoza bio nezadovoljan što vozilo hitne blokira promet te je upalio duga svjetla i verbalno vrijeđao medicinsko osoblje. Incident je kasnije nastavljen tako što je Vildoza ometao vozilo hitne kočenjem i manevriranjem svojim automobilom.

Ekipa hitne pomoći se zaustavila i pitala Argentinca zašto to radi, a on ih je navodno optužio da su mu smetali jer su se igrali sa svojim telefonima. Tada je Vildoza je fizički napada medicinskog tehničara i uhvatio ga za vrat. U sukob su se potom uključili ostali članovi tima hitne pomoći, ali i Milica Tasić koja je jednog od članova tima hitne čupala za kosu.

Nadrealnu scenu primijetili su policajci, a na mjesto događaja ubrzo su stigli i predstavnici Virtusa, kluba za kojeg nastupa problematični Argentinac. Bračni par je potom priveden te se trenutačno nalazi pod istragom zbog napada na medicinsko osoblje.

Otkrivamo tko je Hrvat koji je skautirao Haalanda sa 17 godina
Ključne riječi
Odbojka Bologna košarka Luca Vildoza Milica Tasić

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar nisam_robot
nisam_robot
16:16 16.10.2025.

Promjenio vjeru i prilagodio ponašanje. 🤷🏻‍♂️

AN
AnimaTor
16:36 16.10.2025.

SRPSKA POSLA.

Avatar Dokman
Dokman
16:42 16.10.2025.

Ne možeš se odreći kršćanske vjere, možeš samo otpasti od nje..

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još