Zbog srpske ljepotice zvijezda se odrekla katoličanstva, a sada su oboje uhićeni nakon skandala

Šokantna vijest dolazi iz Italije, točnije Bologne, gdje je policija uhitila argentinskog košarkaša Lucu Vildozu i njegovu suprugu Milicu Tasić, poznatu odbojkašicu iz Srbije. Talijanski mediji objavili su kako je Vildoza u Bologni prvo provocirao, a potom fizičk napao članove ekipe hitne medicinske pomoći.

Vozilo hitne bilo je na putu prema mjestu prometne nesreće u trenutku kad je došlo do sukoba. Portal Il resto del Carlino piše kako je Vildoza bio nezadovoljan što vozilo hitne blokira promet te je upalio duga svjetla i verbalno vrijeđao medicinsko osoblje. Incident je kasnije nastavljen tako što je Vildoza ometao vozilo hitne kočenjem i manevriranjem svojim automobilom.

Ekipa hitne pomoći se zaustavila i pitala Argentinca zašto to radi, a on ih je navodno optužio da su mu smetali jer su se igrali sa svojim telefonima. Tada je Vildoza je fizički napada medicinskog tehničara i uhvatio ga za vrat. U sukob su se potom uključili ostali članovi tima hitne pomoći, ali i Milica Tasić koja je jednog od članova tima hitne čupala za kosu.

Nadrealnu scenu primijetili su policajci, a na mjesto događaja ubrzo su stigli i predstavnici Virtusa, kluba za kojeg nastupa problematični Argentinac. Bračni par je potom priveden te se trenutačno nalazi pod istragom zbog napada na medicinsko osoblje.