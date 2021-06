Nadalov trener 'bocnuo' Novaka za naslov na Roland Garrosu: 'Zbog toga je uspio'

Trener i stric Rafaela Nadala, Toni Nadal, govorio je pred medijima o nedavno završenom Roland Garrosu i kratko je analizirao finalni meč između njegovog nećaka i prvog reketa svijeta Novaka Đokovića u kojemu je Srbin slavio 3:1 u setovima.

"Nisam vidio pretjerano visok nivo. Kada pogledate posljednji set, da. Točno je da je Novak osvojio neke dobre poene, ali je i Rafael bio lošiji nego inače. To je olakšalo Đokoviću da igra bolje. Nisam vidio neki nevjerojatno dobar meč. Vidio sam komentare o jako visokoj razini meča, sa superlativima. Ja to tako nisam doživio. Moj brat me nazvao i pitao kako sam ja video meč i rekao sam mu upravo to", tvrdi trener Rafaela Nadala.

Osim toga, on ne vjeruje da Đoković može doći do kalendarskog Slama. Odnosno, misli da Đoković ne može spojiti Australian Open i RG te im ove godine priključiti titule na Wimbledonu i US Openu.

"Možda može, ali jako teško, no on je broj jedan", rekao je Toni Nadal.

U ukupnoj utrci za broj Grand Slam naslova sada vidi različite favorite.

"Prije RG-a sam kao favorita vidio Rafu, ali sada je situacija drugačija. Wimbledon i US Open će biti drugačiji i veteranima će biti teže doći do pobjede i sada i u narednim godinama. Tsitsipas je već bio blizu toga da dobije Đokovića, Medvedev i Zverev su također tu..."

