Nadal uz mučenje u prvom setu do četvrtfinala, dalje prošao i Dodig u parovima

Španjolac Rafael Nadal plasirao se u četvrtfinale Australian Opena pobijeivši francuskog tenisača Adriana Mannarina, dok je sa turnira ispao Nijemac Alexander Zverev.

Nadal se jako mučio s Francuzom u prvom setu, koji je trajao je 81 minutu i završio je duboko u "tie-breaku". Španjolac je slavio s 16-14, a u sljedeća dva seta bilo je puno lakše te je nakon dva sata i 43 minute igre bilo 7-6 (14), 6-2, 6-2 za 20-strukog osvajača Grand slam turnira.

Nadalu je to 45. četvrtfinale na grand slamovima, a bio je pobjednik Melbournea 2009. i finalist 2012., 2014., 2017. i 2019. godine.

Foto: LOREN ELLIOTT/REUTERS Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 23, 2022 Spain's Rafael Nadal in action during his fourth round match against France's Adrian Mannarino REUTERS/Loren Elliott Photo: LOREN ELLIOTT/REUTERS

Za plasman u polufinale borit će se s Kanađaninom Denisom Shapovalovim koji je u tri seta sa 6-3, 7-6 (5), 6-3. pobijedio trećepostavljenog Nijemca Aleksandra Zvereva.

Sjajni Shapovalov je neočekivano lako stigao do pobjede, a bio je to razočaravajući izlazak za Zvereva, kojeg je prošle godine Novak Đoković izbacio u četvrtfinalu.

Plasman u četvrtfinale ostvarile su Amerikanke Jessica Pegula, pobjedom nad Grkinjom Marijom Sakari, te Madison Keys s trijumfom nad Španjolkom Paulom Badosa. Među osam najboljih je i Čehinja Barbora Krejčikova, koja je izbacila veteranku Viktoriju Azarenku.

Prolaz u četvrtfinale mješovitih parova ostvarili su Ivan Dodig i Francuskinja Kristina Mladenovic nakon što su s 6-2, 6-7 (10), 10-8 svladali Australce Rodionovu i Polmansa.