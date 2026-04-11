VELIKI USPJEH

Mate Pavić se plasirao u finale turnira parova u Monte Carlu

11.04.2026.
u 12:52

Pavić i Arevalo će u nedjeljnom finalu igrati protiv boljih iz ogleda Monežanina Huga Nysa i Francuza Edouarda Roger-Vasselina te Nijemaca Kevina Krawietza i Tima Puetza

Hrvatski tenisač Mate Pavić sa Salvadorcem Marcelom Arevalom izborio je nastup u finalu parova na ATP turniru iz serije "masters 1000" u Monte Carlu, oni su u polufinalu svladali Argentinca Guida Andreozzija i Francuza Manuela Guinarda sa 6-3, 7-5 za sat i 16 minuta igre.

Za Pavića i Arevala ovo će biti drugi finale u 2026. godini, nakon Dubaija u kojem su izgubili od Finca Harrija Heliovaare i Britanca Henryja Pattena. Ukupno je za hrvatsko-salvadorsku kombinaciju ovo 12. finale otkako su započeli suradnju početkom 2024. godine, a dosada su osvojili sedam naslova, zadnji još u svibnju prošle godine kada su slavili na "masters 1000" turniru u Rimu.

Paviću će nedjeljni finale biti 77. na ATP Touru u karijeri, dosada je osvojio 42 naslova među kojima je i onaj u Monte Carlu 2021. s Nikolom Mektićem. Ukupno je dosada osvojio devet "masters 1000" naslova.

Za pobjedu je Paviću i Arevalu dovoljan bio po jedan "break" u svakom setu. Odlično su otvorili dvoboj, oduzeli servis suparnicima i ekspresno poveli sa 3-0. Imali su i priliku za odlazak na 5-1, nisu ju iskoristili, ali to u konačnici nije bilo niti važno.

Drugi je set donio mnogo više borbe, Pavić i Arevalo su odmah u prvoj igri imali dvije "break-lopte" koje nisu iskoristili da bi onda morali spašavati priliku suparnika u sljedećem gemu, a onda su kod zaostatka 1-2 bili suočeni s tri vezane "break-lopte". I to su uspjeli spasiti da bi kod 5-5 odigrali savršeni gem na reternu te bez izgubljenog poena napravili odlučujući "break".

Pavić i Arevalo će u nedjeljnom finalu igrati protiv boljih iz ogleda Monežanina Huga Nysa i Francuza Edouarda Roger-Vasselina te Nijemaca Kevina Krawietza i Tima Puetza.
