ATP Monte Carlo

Alcaraz protiv Sinnera u nedjelju za naslov i 'broj 1'

Hyundai Card Super Match - Carlos Alcaraz v Jannik Sinner
KIM SOO-HYEON/REUTERS
VL
Autor
Hina
11.04.2026.
u 23:45

 Prvi i drugi tenisač svijeta, Carlos Alcaraz i Jannik Sinner, u nedjelju će se po prvi put u međusobnom dvoboju boriti za trofej na Monte Carlo Mastersu, a Španjolac će u tom finalu braniti naslov osvojen prošle godine i vodeću poziciju na pojedinačnoj ATP ljestvici. 

Alcaraz je do drugog uzastopnog finala u Monaku, a ukupno 35. u karijeri, stigao pobijedivši domaćeg miljenika Valentina Vacherota (ATP - 23.) sa 6-4, 6-4 za 84 minute.

U prvom polufinalu je Sinner svladao Nijemca Alexandera Zvereva sa 6-1, 6-4. Bio je to njihov treći uzastopni susret u polufinalima na Masters 1000 turnirima, a u sva tri slavio je Sinner. Talijanu će nedjeljno finale biti 36. u karijeri, prvo u Monte Carlu te treće u ovoj godini.

Bit će ovo 17. susret Alcaraza i Sinnera, a deveti u finalu. Španjolac ima prednost 10-6 u svim dvobojima te 5-3 u finalima. Njihov posljednji dvoboj dogodio se u finalu ATP Finala u Torinu, u kojem je slavio Sinner. U mečevima na zemljanoj podlozi Alcaraz vodi 3-1.

Nedjeljno finale će započeti u 15 sati.

ATP 1000 Monte Carlo - polufinale

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Valentin Vacherot (Mon) 6-4, 6-4

Jannik Sinner (Ita/2) - Alexander Zverev (Njem/3) 6-1, 6-4
