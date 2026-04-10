DOBAR REZULTAT

Donna Vekić iz kvalifikacija do polufinala turnira, porazila je bivšu najbolju na svijetu

WTA 500 - Linz Open
10.04.2026.
u 23:15

Bio je to njihov 11. međusobni dvoboj, a prvi nakon Miamija 2024., u kojem je hrvatska tenisačica stigla do četvrte pobjede protiv Pliškove koja je u procesu povratka na WTA Tour nakon niza ozljeda

Osječanka Donna Vekić (WTA - 104.) pobijedila je u petak bivšu najbolju tenisačicu svijeta, 34-godišnju Čehinju Karolinu Pliškovu (WTA - 258.) sa 7-5, 6-4 i plasirala se u polufinale dvoranskog WTA 500 turnira na zemljanoj podlozi u austrijskom Linzu.

Bio je to njihov 11. međusobni dvoboj, a prvi nakon Miamija 2024., u kojem je hrvatska tenisačica stigla do četvrte pobjede protiv Pliškove koja je u procesu povratka na WTA Tour nakon niza ozljeda.

Pliškova je u turnir ušla sa zaštićenim renkingom, na putu do četvrtfinala pobijedila i drugu nositeljicu, Ruskinju Jekaterinu Aleksandrovu (WTA - 13.). No, Donna Vekić je dobro iskoristila dodatni dan odmora koji je dobila predajom Anheline Kalinine i svježija je ušla u četvrtfinalni dvoboj.

Jedan 'break', u posljednjem gemu prve dionice meča, donio je 29-godišnjoj Osječanki veliku prednost. Pliškova je drugi set otvorila vodstvom 2-0, ali je Vekić odmah vratila izgubljeno te novim 'breakom' u desetom gemu stigla do svog prvog velikog polufinala još od Olimpijskih igara u Parizu 2024., gdje je osvojila srebrno odličje.

Kako je i sama priznala, ovakav rezultat nije očekivala, kad je započinjala svoj put u kvalifikacijama za plasman u glavni turnir.

"Nije mi bilo ni na kraj pameti da bi se to moglo dogoditi. No, dobro je ponekad imati koji meč više, željela sam samo ući u dobar ritam. Ovdje sam se uvijek dobro osjećala, uvjeti mi odgovaraju. Volim ovaj turnir, volim Linz", izjavila je Vekić.

U polufinalnom dvoboju neće moći računati na podršku s tribina, jer joj je suparnica domaća predstavnica, naturalizirana 25-godišnja Ruskinja Anastasia Potapova (WTA - 97.), koja je u austrijskom četvrtfinalu svladala 18-godišnju Lilli Tagger sa 7-6 (7), 6-0.

Vekić ima dobra iskustva s Potapovom, jer ju je uvjerljivo pobijedila u oba meča koje su igrale, ali su oba bila relativno davno, na WTA125 turniru u Parizu na zemlji 2022. i godinu dana prije u Wimbledonu.

Pobjeda u Linzu donijela bi Donni 15. finale na WTA Touru, dok će Potapova igrati za svoje sedmo finale.

Drugi polufinalni par čine prva nositeljica Ruskinja Mira Andrejeva (WTA - 10.) i Rumunjka Gabriela Ruse (WTA - 87.).
