Donna Vekić bez finala

Hrvatska tenisačica Donna Vekić ostala je bez plasmana u finale dvoranskog WTA 500 turnira na zemljanoj podlozi u austrijskom Linzu, gdje ju je u subotnjem polufinalnom dvoboju pobijedila domaća predstavnica Anastasia Potapova (WTA - 97.) sa 6-4, 6-2 za 80 minuta.

Bio je to njihov treći međusobni dvoboj, u kojem je naturalizirana Ruskinja došla do prve pobjede protiv 29-godišnje Osječanke.

Potapova će u nedjelju igrati u svom sedmom finalu, a suparnica će joj biti prva nositeljica Ruskinja Mira Andrejeva (WTA - 10.), koja je u prvom polufinalu sa 6-4, 6-1 bila bolja od Rumunjke Gabriele Ruse (WTA - 87.).

Vekić je loše otvorila polufinalni dvoboj i dopustila austrijskoj reprezentativki da s dva 'breaka' povede sa 4-1. Donna je jedan izgubljeni servis anulirala u šestom gemu, a u desetom je imala tri prilike za 'break' (15-40 i prednost), ali je ostala bez izjednačenja na 5-5.

To se pokazalo ključnim trenutkom dvoboja, jer nakon što je osvojila prvi set, 25-godišnja Potapova je povela sa 4-0 u drugoj dionici i prilično mirno privela meč kraju.

Potapovoj ćeu nedjelju nastupiti u svom sedmom finalu i pokušati doći do četvrtog naslova, a Andrejeva će u šestom finalu tražiti put prema petom trofeju, drugom u ovoj godini u kojoj je bila pobjednica u Adelaideu.

WTA 500 Linz - polufinale

Mira Andrejeva (1) - Gabriela Ruse (Rum) 6-4, 6-1

Anastasia Potapova (Aut) - DONNA VEKIĆ (HRV) 6-4, 6-2