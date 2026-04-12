Pavić i Arevalo bez naslova u Monte Carlu

Hrvatski tenisač Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo nisu uspjeli doći do svog osmog zajedničkog naslova, nakon što su u finalu ATP Masters 1000 turnira parova u Monte Carlu izgubili od Nijemaca Kevina Krawietza i Tima Puetza – 4-6, 6-2, 10-8.

Odluka o pobjednicima pala je u Champions tie-breaku u kojem je njemačka kombinacija povela s 8-5, Pavić i Arevalo uspjeli su poravnati na 8-8 da bi nakon toga njihovi suparnici s dva nova poena došli do naslova i šeste pobjede u njihovom osmom međusobnom susretu.

Pavić tako ostaje na 42 ATP naslova u 77 odigranih finala u parovima.