TENIS

ATP Monte Carlo: Sinner opet bolji od Zvereva

ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters
Zvonimir Matić/Hina
11.04.2026.
u 15:13

Za Sinnera je ovo 36. finale u karijeri na ATP Touru, a treći ove godine. Dosada je osvojio 26 naslova

Talijan Jannik Sinner prvi je finalist ATP "masters 1000" turnira tenisača u Monte Carlu nakon što je u polufinalu bio uvjerljiv protiv Nijemca Alexandera Zvereva sa 6-1, 6-4.

Sinner i Zverev su se treći turnir zaredom susreli u polufinalu i u sva tri susreta bolji je bio Talijan, koji je slavio i u Indian Wellsu i u Miamiju prošloga mjeseca. Kasnije je Sinner osvojio i naslove na ta dva "masters 1000" turnira.

Za Sinnera je ovo 36. finale u karijeri na ATP Touru, a treći ove godine. Dosada je osvojio 26 naslova.

U finalu će Sinner igrati protiv pobjendika susreta između prvog igrača svijeta i branitelja naslova u Monte Carlu Španjolca Carlosa Alcaraza i domaćeg favorita, Monežanina Valentina Vacherota. Ako Vacherot svlada Alcaraza, a u nedjeljnom finalu Sinner osvoji turnir, Talijan će se vratiti na prvo mjesto ATP ljestvice.
tenis Alexander Zverev Jannik Sinner

