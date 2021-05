Na reprezentaciji se ne štedi: Za vatrene šiša kosilica od čak 100.000 kuna

Nogometna reprezentacija Hrvatske odradila je jučer prvi trening u Rovinju uoči nastupa na Europskom prvenstvu, Sa stadiona NK Rovinj Zlatko Dalić krenuo je i s pripremama za svjetsko prvenstvo. Samo, tada, prije gotovo tri godine, prvi trening bio je javan pa se na tribinama i na zidovima simpatičnog stadiona naguralo 7000 gledatelja. Jučer je trening bio otvoren samo za medije i to prvih 15 minuta.

Sakupilo se nekoliko djece, polaznika nogometne škole Rovinj na obližnjem zidiću, nekoliko prolaznika se zaustavilo na cesti koja je malo povišena pa su mogli vidjeti desetoricu koja su sinoć istrčala na travnjak.

- Uspio sam 2018. godine sakupiti nekoliko autograma. Imam potpise od Lovrena, Vide , Vrsaljka, Mandžukića. Imam u mobitelu i fotografiju s Vidom. Nažalost, ovoga puta nemam ništa, niti ću imati - razočarano će reći Sandro koji igra za kadete Rovinja.

S obzirom na to da je bilo samo deset igrača normalno je da je pratećeg osoblja bilo dvostruko, ako ne i trostruko više. No, ta brojka će se promijeniti do petka kada će u Rovinj stići svi reprezentativci osim Kovačića koji u subotu igra finale Lige prvaka za Chelsea. A prvi trening su odradili Livaković, Sluga, Škorić, Vida, Juranović, Lovren, Vlašić, Barišić, Oršić i Petković. A igrače je dočekao perfektno uređen travnjak.

- Na održavanju travnjaka radili su dečki iz Valbruna sport. Ovaj travnjak održavam od 2008. godine. Prije Zlatka Dalića ovdje je na pripremama bila i reprezentacija koju je 2008. vodio Slaven Bilić. Nadam se da će Rovinj biti sretan kao i 2018. kada smo na svjetskom prvenstvu bili drugi - rekao je Klaudio Pokrajac, glavni čovjek za održavanje travnjaka na igralištu NK Rovinja.

Koliko ste dugo čuvali travnjak, odnosno koliko dana se ovdje nisu igrale utakmice?

- Dva tjedna nitko nije kročio na travnjak. Zadnju prvenstvenu utakmicu Rovinj je odigrao 15. svibnja. Nažalost, klub je ispao iz Treće HNL zapad. Oni su samo igrali utakmice na ovom travnjaku, a treninge su održavali na pomoćnom igralištu tako da je travnjak ostao dobro sačuvam. Uostalom, oružar HNS-a rekao je da bolji travnjak nije nigdje u Hrvatskoj vidio - istaknuo je Klaudio.

Navodno u okolici ima jedan još bolji travnjak?

- U najmanju ruku iste kvalitete. Radio se o novom travnjaku nogometnog kluba Rovinjsko selo. Oni će sljedeće sezone igrati u Jedinstvenoj županijskoj ligi - dodao je Pokrajac.

I trava je dobro podšišana?

- Trava je šišana točno na 2,2 centimetra. Imamo specijalnu kosilicu kakvu imaju samo NK Dinamo i NK Rijeka. Kosilica nema kotače, već valjke, a košta negdje oko 100.000 kuna. Valbruna sport ju je nabavio baš za potrebe reprezentacije, a inače takvu kosilicu koriste svi engleski premijerligaši. Malo je zahtjevna za rukovanje - zaključio je Pokrajac.