Na proslavi Partizana osvanuo sramotan transparent: '100 posto ustaše', utakmica prekinuta 8 puta

Utakmica 11. kola srpske Superlige između Partizana i Vojvodine, odigrana u subotu u Beogradu, trebala je biti slavljenička, no pretvorila se u potpuni kaos obilježen mržnjom i prekidima. Dok su domaći navijači, Grobari, slavili 80. rođendan svog kluba, navijačka skupina Vojvodine, poznata kao Red Firm, odgovorila je skandaloznom provokacijom. Na tribini su razvili veliki transparent na kojem je pisalo "100 posto ustaše". Poruka je bila ispisana crnom bojom na bijeloj podlozi, što su boje Partizana, a uz natpis se nalazio i stilizirani crtež navijača beogradskog kluba. Ovaj čin izazvao je šok i dodatno podigao već visoke tenzije na stadionu u Humskoj.

Uvredljivi transparent bio je direktna aluzija na povijest Partizana, koju navijači suparničkih klubova često koriste za provokacije. Poruka se referira na činjenicu da je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, nakon Drugog svjetskog rata kao visoki časnik JNA, bio predsjednik Jugoslavenskog sportskog društva Partizan. Navodi se kako su upravo za vrijeme njegovog mandata odabrane crno-bijele boje kluba, što je za navijače Vojvodine bilo dovoljno da svoje rivale pokušaju uvrijediti na najgori mogući način, povezujući ih s ustaškim pokretom. Bila je to zapaljiva poruka usred ionako kaotične atmosfere koju su stvorili domaći navijači.

Foto: Dusan Milenkovic

Proslava 80. rođendana Partizana u režiji Grobara bila je sve samo ne mirna. Tijekom cijele utakmice priredili su nekoliko velikih bakljada koje su teren u potpunosti prekrili gustim dimom. Sudac je zbog toga morao prekidati utakmicu čak osam puta, kako je kasnije ustvrdio trener gostiju. Igrači su se više puta povlačili s terena, a najduži prekid dogodio se u 82. minuti kada su nogometaši poslani u svlačionice na čak 15 minuta. Kap koja je prelila čašu bio je peti val dima koji je onemogućio igru. Ni apeli spikera, pa čak ni molbe Partizanovih igrača poput Bibarsa Natha, nisu mogli smiriti tribine.

Cijela situacija dovela je do bijesa u taboru Vojvodine, a njihov trener Miroslav Tanjga nakon utakmice nije birao riječi. "Čitava utakmica je laž. Ovdje nogometa nije bilo. Bili smo više u magli nego na svjetlu. To je sramota, za koga mi igramo ovaj nogomet? Što će raditi za 90, za 100 godina, vjerojatno ćemo se za stogodišnjicu gađati granatama", grmio je Tanjga, koji je tijekom susreta dobio crveni karton jer je od suca tražio prekršaj. Otkrio je i da su njegovi igrači u jednom trenutku skinuli opremu i krenuli na tuširanje, odbijajući nastaviti igru. Kaos je kulminirao kada je igrač Vojvodine Marko Poletanović pogođen topovskim udarom s tribine, no srećom prošao je bez težih posljedica.